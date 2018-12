Die sogenannten Millennials, geboren zwischen den 1980er Jahren und den frühen 200er Jahren, leben nicht mehr den bürgerlichen Vorstadttraum ihrer Eltern. Sie haben nicht so viele Autos, Sparkonten oder gar Häuser. Sie sind das, was man Post-Konsumenten nennt.

Über die Generation Y wurde in den letzten Jahren viel geschrieben: Über die Digital Natives, die wenig Ahnung vom Leben, aber viel von Technik haben, die gut ausgebildet sind, aber nur Praktika machen, die alles haben können, aber nicht wissen, was sie wollen. In Amerika warfen ihnen Autoren und Ökonomen sogar vor, sie hätten ganze Industrien des Landes getötet – weil sie so wenig konsumieren. Doch eine Studie der Federal Reserve (Fed) der US-Notenbank räumt nun mit dieser Theorie auf.

Kein Geld für Konsum

"Millennials scheinen keine Präferenzen für den Konsum zu haben, die sich deutlich von denen früherer Generationen unterscheiden", fanden die Autoren der Studie heraus. Aber: Sie haben einfach weniger Geld, um überhaupt zu konsumieren. Denn viele sind genau im oder während der Jahre nach der Finanzkrise volljährig geworden. "Millennials sind weniger wohlhabend als Mitglieder früherer Generationen, als sie noch jung waren, mit niedrigeren Einkommen, weniger Vermögen und weniger Wohlstand“, so die Autoren. Hinzu kamen stagnierende Löhne, steigende Kosten für Bildung und fehlender Wohnraum.

Die vermeintliche Konsumkritik der Generation Y ist also laut der Experten nicht auf ihre Vorlieben und eine Gesellschaftskritik zurückzuführen, sondern vor allem auf ihren Geldbeutel. Und mittlerweile geben Millennials laut der Studie genauso viel Geld für Autos aus wie ihrer Vorgänger-Generationen – da sie langsam nicht mehr so stark finanziell belastet sind. Es scheint, dass sich viele dem Lebensstil ihrer Eltern langfristig wieder annähern werden.

Klimakiller Kapitalismus

Damit kopieren sie aber auch einen Lebensstil, der zu großen Teilen klimaschädlich ist. Ob Auto oder Haus in der Vorstadt: Der neue Konsum der Generation Y ist genauso wenig klimafreundlich wie ihr jetziger Konsum eine Kritik am Kapitalismus ist.

"Sind Millennials anders?", wenn es um Konsum und Kapitalismus geht? Diese Frage wollte die Fed mit ihrer Studie beantworten. Die Antwort ist so komplex wie das streitbaren Konzept der Generation Y: Jein.