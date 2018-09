Du bist nicht für einen Büro- Job geschaffen? Jeden Morgen aufstehen, langweilige Räume, nervige Kollegen – das macht dich nicht glücklich? Zum Glück gibt es auch andere Jobs, die die Kasse füllen. Auf die Frage "Was ist die verrückteste Sache mit der jemand, den du kennst, den Lebensunterhalt verdient?" sind bei Reddit über 5000 inspirierende Kommentare eingegangen.

Wir haben die interessantesten Antworten für dich herausgefischt. Einige der angeführten Jobs sind nicht spannend, sondern eher erschreckend einfach und stumpf. Also etwas für Leute, die ein flaches Profil bevorzugen und sich auf der Arbeit nicht übermäßig anstrengen wollen. Andere – wie der Kaktusjäger – führen in die freie Natur, oder zu einem Ferienappartement in Florida und wieder andere – wie der Ziegen-Verleih - sind einfach nur eine gute Idee, um auf unkonventionelle Art Geld zu verdienen. Am verrücktesten geht es im Leben von Big Money zu.

Abhängen mit der reichen Lady

Big Money: "Eine gute Freundin ist die persönliche Assistentin der Frau des Bosses einer großen Firma. Die Firma bezahlt sie und sie arbeitet für diese Frau – aber die Gattin arbeitet nicht für die Firma.

Die Lady arbeitet überhaupt nicht, aber sie braucht jemanden, der nervige Dinge für sie erledigt und sie durch die Gegend fährt. Offiziell wird meine Bekannte für eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft bezahlt, aber in den letzten vier Jahren hat es nie einen Anruf nach 21.00 Uhr gegeben. Tatsächlich arbeitet sie vielleicht drei Stunden am Tag und hängt den Rest der Zeit mit der Lady ab. Außerdem darf sie das Appartement der beiden in Florida umsonst benutzen.

Wenigstens weiß sie, was für ein Glück sie mit diesen Job hat, sonst würde mich das noch mehr aufregen."

Vize-Präsidenten ohne Schulabschluss

TriBeCa917: Ich arbeite in einer Investment-Bank. Wir haben einen Vize-Präsidenten, der hat nicht einmal einen Schulabschuss. Ein paar Typen haben ihn irgendwann als Analysten angestellt. Aber eigentlich war er ihr Dealer. Das war ganz bequem auf der Arbeit. Eigentlich sollte er gar nichts im Bankgeschäft machen, nur dealen, aber er hat sich ganz gut eingelebt. Einer der Chefs hat ihn jetzt zum Vize-Präsidenten gemacht."

Den seriösen, großen, weißen Businessmann spielen

CyberTractor: "Mein Freund ist der weiße Typ bei irgendeinem China-Unternehmen. Er ist zwei Meter groß und hat einen gigantischen, super gepflegten Bart. Ich habe keine Ahnung, was diese Firma eigentlich macht. Aber mein Freund muss bei Meetings am Tisch sitzen und immer bedeutungsvoll nicken."

Outdoor-Traum: Kakteen jagen

mav_FIVE: "Mein Bekannter arbeitet in Louisiana für den Staat. Er muss mit einem Boot in den Sümpfen herumfahren und irgendeine Kaktusart suchen, die da nicht hingehört. Er hat seine eigene Methode entwickelt. Wenn er einen Kaktus entdeckt hat, markiert er ihn mit einem Pfeil. Dann brennt er das Ding mit einem Gasbrenner ab. Er versucht seinen Boss zu überreden, ihm einen Flammenwerfer zu genehmigen, aber bislang hatte er damit keinen Erfolg."

Satelliten anschauen

Poopskirt: "Ich habe einen Freund, der zwei Satelliten für die Regierung überwacht. Er merkte schnell, dass die Satelliten auch ohne seine Überwachung zurechtkommen. Er bekommt 80.000 Dollar im Jahr und guckt den ganzen Tag Youtube-Videos."

Nicht ganz anständige Jobs

Models und Schleim

Probablystillatwork: "Ich kenne einen Kerl, der hat eine Art von Porno-Seite. Auf allen Videos sind hübsche Frauen zu sehen, die sich irgendeinen Schleim über den Kopf und Körper gießen. Sie sind alle angezogen dabei. Er kann immer Urlaub machen und filmt immer mit tollen Models. Er macht etwa 5000 Dollar im Monat damit."

Promi-Spielzeug

smackem_yackem: "Mein Freund hat die Modelle für Dildos modelliert. Dabei hat er auch den Schritt oder den Penis von berühmten Pornostars kopiert. Sowas wird als Sextoy oder als Schmuckstück verkauft."

Fotografin für gewisse Stunden

JohnFinnsWife: "Eine Freundin war lange Zeit Fotograf für einen männlichen VIP-Escort. Sie ging mit zu den Ferienhäusern dieser Milliardäre und machte Bilder, wie dieser Typ mit alten Kunden rummachte. Die Gesichter auf den Bildern musste sie dann unkenntlich machen."

Mach Dein eigenes Business auf

Bio-Rasenmäher

ParkCity87: "Ich vermiete Ziegen und lebe davon. Das ist meine Haupteinnahmequelle. Wenn du eine große wilde Fläche hast, komme ich mit meinen Ziegen, zäune das Ganze ein und setze die Tiere aus. Ich füttere sie ein bisschen, gebe ihnen Wasser, und bekomme eine Gebühr, während sie die Wildnis auffuttern. Wenn sie fertig sind, packe ich alles wieder ein."

Daddeln ist Geld

RE_TARDS: "Mein bester Freund ist seit einem Jahr arbeitslos, aber er verdient mehr als ich, weil er "Magic the Gathering"-Karten wie Aktien kauft und verkauft. Und dann hat er eine Art Hotline für Clash of Clans. Fünf Nächte in der Woche ist er online – gegen Gebühr berät er die Spieler. Damit macht er wirklich ein gutes Einkommen"

Motto: Die Dummen sterben nie aus

DicNavis: "Also das ist jetzt nicht so irre, aber ich kennen einen Typen, der lebt davon, dass er Sachen in Outlets kauft. Dann stellt er das Zeug in Ebay ein, aber nicht bei uns, sondern in Ländern wo man L.L. Bean, The North Face oder Patagonia nicht bekommen kann. Sein Arbeitstag besteht aus Einkaufen, Ebay, PayPal und darin, die Sachen zu UPS zu bringen."

Nicht nett, aber einträglich

TheGermMan: "Ich importiere billige Möbel aus Indien, dann male ich sie so an, dass sie für die Europäer super-indisch aussehen. Niemand in Indien würde so etwas anfassen, hier kann man sie für einen Haufen Geld verkaufen. Ein Freund von mir hat die Kunsthochschule verlassen, um das gleiche zu tun."

Wirklich exotische Jobs

Held als Beruf

DrWhoisOverRated: "Mein Schwager ist ein professioneller Turnierritter. Er arbeitet für eine Firma, die zu Mittelalter-Festen reist. Er hat seine eigene Rüstung."

Muss man mögen

grimbold292: "Also ich manage eine mongolische Folk-Metal-Band und lebe ganz gut davon."

Vorsicht jetzt wird es trübe und traurig

Thatonecatyouknow: "Ich hab bei einer Mineralwasser-Firma gearbeitet. Ich musste mich um falsche Abfüllungen kümmern. Kaputte Dosen, oder nur halb gefüllte, wurden vom Band automatisch aussortiert. Mein Job bestand darin, diese Büchsen zu öffnen, das Wasser auszugießen und die leeren Dosen wegzuwerfen. Ich habe den ganzen Tag nur Mineralwasser ausgeschüttet."