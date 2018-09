Wann hast du dich das letzte Mal so richtig dekadent gefühlt? Als du beim Restaurant-Besuch ganz locker "Stimmt so" gesagt hast? Oder als du dir die selben Sneaker in zwei verschiedenen Farben gekauft hast, nur weil du dich nicht entscheiden konntest? Es gibt Menschen, die können darüber nur lachen – denn für sie sind das Peanuts. Ihr wollt Beweise?

Auf der Online-Plattform Reddit hat ein User gefragt: "An alle, die mit oder für die Ultra-Reichen arbeiten: Was war das Schlimmste, wofür die Leute ihr Geld ausgegeben haben, das ihr gesehen habt?" Und wenn man so durch den Thread scrollt, kommt einem der Mitbewohner, der sich jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen muss, weil seines mal wieder verloren oder kaputt gegangen ist, gar nicht mehr so verschwenderisch vor. Einige Highlights – von dreist bis unvorstellbar.

Die seltsame Welt der Superreichen und Millionäre

Userin swonstermonster erzählt von ihrer reichen Mitbewohnerin am College, mit der sie zum Spring Break in deren Ferienwohnung in Cabo war, als der Rückflug gestrichen wurde. "Ihr Vater war SO kurz davor, über 10.000 Dollar für einen Privatjet, der uns zurückfliegt, auszugeben, weil ich am nächsten Tag zwei Vorlesungen hatte und meine Mitbewohnerin eine", schreibt sie. "Ich wollte sowieso nicht hingehen, also war ich froh, dass wir es ihm ausgeredet haben."

"Ich erinnere mich an einen Typen in meiner Klasse, der 'kurz in den Apple Store' gegangen ist, um ein neues iPad zu kaufen, statt zu seiner Wohnung zurückzusehen und seines zu holen, das er auf dem Schreibtisch vergessen hatte", schreibt GandalfTheTartan. "Das hat er öfter als einmal gemacht."

Reste essen? Nur was für arme Leute!

Eine sowohl dekadente als auch umweltschädliche Aktion beschreibt User JedditClampett: "Ich habe einen Personal Trainer von Los Angeles nach Phoenix geflogen, fünf Tage die Woche, erste Klasse, für weniger als vier Stunden am Tag. Weil die Auswahl an Personal Trainern in Arizona scheinbar nicht gut genug war."

Ebenfalls eine sehr schlechte Ökobilanz muss die Familie gehabt haben, für die User Jaymover gearbeitet hat und in der aus Angst vor einer Lebensmittelvergiftung niemand Reste aß: "Alle paar Tage wurden die Kühlschränke komplett geleert, gereinigt und mit neuen Lebensmitteln bestückt, die wieder nicht gegessen und schließlich weggeworfen wurden."

Der Ex-Arbeitgeber von User whipperwil, ein "sehr reicher arabischer Mann", gab 7000 Dollar für eine Flasche Champagner aus. "Er trinkt nicht, hat sie aber gekauft, ein Snapchat-Foto damit gemacht und ist dann gegangen." Kann man ja mal machen für das perfekte Selfie ...

Ein User mit dem sehr kryptischen Namen -___-___-__-___-___- erzählt eine haarsträubende Geschichte von einem Freund, den er in der High School hatte: "Ich war mit ihm an der Metro-Station in Singapur und er meinte, dass er sich langweilt. Also hat er seine Metro-Karte mit 32.000 Dollar aufgeladen, nur damit er sehen konnte, dass die Zahlen nicht mehr auf den Bildschirm passen und darüber lachen konnte."

Aber es geht immer noch viel verrückter. "Ich habe bei Bauarbeiten an einem sieben Millionen Dollar teuren Haus mitgearbeitet. Während sowieso schon alles verrückt an diesem Ort war, war der eigentliche Klopper, dass die Hausbesitzer das Nachbaranwesen für drei Millionen Dollar gekauft haben, UM ES ABZUREISSEN, damit sie ihre Terrasse und den Garten ausbauen konnten", schreibt User UnverifiedCredential.

Naja, kann man machen – wenn man drei Millionen Dollar übrig hat ...