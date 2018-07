Wunderschönen guten Tag zusammen! Ich habe knapp zwei Jahre gespart, um mir dann endlich einen MacBook Pro kaufen zu können. Jetzt will ich es von euch wissen: Wofür habt ihr jemals das meiste Geld ausgegeben? Hi, ich bin Sophia. Und das Teuerste, das ich mir in der letzten Zeit gegönnt habe, war ein Flug, der mich stolze 1.200 Euro gekostet hat. Das Teuerste, das ich mir jemals angeschafft habe, war definitiv mein Auto. Dabei handelt es sich nämlich um einen Mercedes Benz AMG. Ansonsten gebe ich aber auch eine Menge an Geld für meine Reisen aus. Am meisten Geld habe ich für meinen neuen Computer ausgegeben. Wie viel war das in etwa? 1.000 Euro – das ist ein MacBook gewesen. Ich habe mal eine Menge Geld für meinen London-Urlaub ausgegeben. Das ist zwar schon eine sehr teure Stadt – es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Gerade für einen Studenten wie mich, war das ein schöner Ausgleich. Hey, ich bin David. Und das Teuerste, das ich mir jemals gekauft habe, war mein Auto! Es war nicht einmal so teuer: Gerade mal 2.000 Euro. Das Teuerste, das ich mir jemals gegönnt habe, war eine USA-Reise mit einer Freundin. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt, und das Ganze wurde deutlich teurer als geplant. Hallo, ich heiße Milan. Und ich habe für zwei Wochen auf Gran Canaria mal 3.500 Euro ausgegeben. Luxusartikel kosten eine Menge Geld. Egal ob Auto oder Reise. Diese Dinge sind allesamt nicht ganz günstig. Trotzdem sollte uns auch klar sein, dass es genug Menschen gibt, die so viel Geld an einem Abend ausgeben. Da gehen die Dimensionen schon ganz schön auseinander. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns demnächst wieder hier bei NEON!