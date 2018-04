"Wenn ein Schiff 26 Schafe und 10 Ziegen an Bord hat, wie alt ist der Kapitän?“ Dieses Rätsel ist unlösbar – oder?

Chinesische Fünftklässler haben es in einem Test vorgefunden, berichtet die BBC. Das Ziel der Schule: Kreativität fördern.

Denn auch wenn die Frage logisch nicht lösbar ist, gab es demnach trotzdem interessante Antworten.

"Der Kapitän ist mindestens 18, weil er erwachsen sein muss, um das Schiff zu steuern."

"Der Kapitän ist 36, denn 26+10 sind 36 und der Kapitän wollte, dass die Anzahl der Tiere seinem Alter entspricht."

Ein Schüler war einfach ehrlich: "Das Alter des Kapitäns ist...ich weiß es nicht. Ich kann das nicht lösen."

Auf Weibo, einer Art chinesischem Facebook, findet schließlich ein Nutzer die wohl bestmögliche Antwort: "26 Schafe und 10 Ziegen wiegen im Schnitt 7.700 Kilogramm zusammen. In China darf man ein Schiff von mehr als 5 Tonnen nur fahren, wenn man seit fünf Jahren einen Bootsführerschein besitzt. Den gibt es erst ab 23 Jahren. Also muss der Kapitän mindestens 28 Jahre alt sein."

Und was wäre deine Antwort?