Der 23. April – ein Tag, an dem der eine oder andere Megastar seinen Geburtstag feiert. Model Gigi Hadid (wurde gestern 23) beispielsweise oder der am gestrigen Tag geborene Sohn von Prinz William und seiner Kate – UND das weltweit erste Youtube-Video! Über einer Million Nutzer gefällt das Video seit seinem Erscheinen vor 13 Jahren, im April 2005. Wer jetzt spektakuläre Bilder oder Sensationsnachrichten erwartet, wird allerdings bitter enttäuscht werden. Denn das erste jemals hochgeladene Youtube-Video zeigt den Co-Gründer der Internet-Plattform, Jawed Karim, beim Zoobesuch.

Er steht vor dem Elefantengehege – und macht einen Peniswitz. Kein Mist, seine genauen Worte sind: "Hier sind wir also, vor dem Elefantengehege. Das Coole an diesen Tieren ist, dass sie einen sehr, sehr, sehr langen … Rüssel haben. Das ist cool. Und viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen." Video Ende. Ja, gut. Wissen wir Bescheid.

Wenn man bedenkt, was heutzutage alles auf der Video-Plattform hochgeladen wird, ist dieses Video wirklich, also wiiiiirklich langweilig. Und trotzdem haben es sich fast 50 Millionen Menschen angesehen. "Me at the zoo" ist nach wie vor das einzige Video, das Jawed Karim je auf seinen Kanal geladen hat.

Auf Twitter gratulieren User der Plattform zum Geburtstag, einer schreibt: "Das Video ist älter als der durchschnittliche Youtube-Nutzer."

Traurig, aber wahrscheinlich wahr: Wir werden alt.