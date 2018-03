Lissette Calveiro kam nach New York und träumte von einem prickelnden Leben – so wie in "Sex and the City" – nur eben mit einem prall gefüllten Instagram-Account. Einziges Problem: Mit ihrem Praktikum verdiente Calveiro kaum genug, um zu leben. Doch was macht das schon: Carrie aus "Sex and the City" schrieb schließlich auch nur alle 14 Tage einen Artikel – dafür konnte sie sich eine Wohnung in Manhattan, einen Schrank sündhaft teurer Schuhe und Besuche in den angesagtesten Restaurants leisten.

Alles für Instagram

Also startete Lissette Calveiro durch. Sie leistete sich Einkaufstouren, Designer-Handtaschen und viele tollen Reisen mit dem Ziel, einen perfekten Instagram-Account zu füllen. "Ich kaufte Klamotten für den perfekten Instagram-Account ", sagte sie der "New York Post". "Ich lebte über meinen Verhältnissen. Ich lebte in einer Lüge und die Schulden sind mir über den Kopf gewachsen."

"Das Leben in nach New York war immer mein Plan," erklärte Calveiro. "Aber ich fürchtete, dass ich diese Erfahrung nicht machen könnte, wenn ich keine Schulden machen würde. Ich redete mir ein, dass ich es irgendwann bezahlen würde."

Calveiro wollte nie zweimal im gleichen Dress auftauchen, außerdem sammelte sie spezielle Snapchat-Filter. "Snapchat bietet dir diese Geo-Filter (wie digitale Passstempel; Anm.d.Red.) - und ich wollte mindestens zwölf sammeln", sagte Calveiro dem Blatt. "Viele der Reisen, die ich 2016 gemacht habe, machte ich ausschließlich für Instagram."

Honestly, just leave me here. A post shared by Lissette Calveiro (@lissettecalv) on Feb 19, 2018 at 6:30pm PST

30.000 Dollar frisst ein Account im Jahr



Das Portal "Fashionista" schätzt, dass man mindestens 31.400 Dollar pro Jahr ausgeben muss, um die Standards zu erreichen, die ein erfolgreicher Instagram-Feed benötigt. Am Ende des Jahres hatte Lissette Calveiro alle ihre Ersparnisse verbraucht. Beim Kassensturz blieben 10.000 Dollar Kreditkartenschulden, angesichts ihrer geringen Einnahmen war das ein Riesenproblem.

سوق الحياة A post shared by Lissette Calveiro (@lissettecalv) on Dec 10, 2017 at 10:59am PST

Niamh McDade von der Royal Society for Public Health sagte dem "Independent": "Lisettes Fall ist ein extremes Beispiel für den Druck, den viele von uns, die Social Media nutzen, empfinden. Der Druck eine sorgfältig geschaffene, ambitionierte Version von uns selbst und unserem Leben online zu präsentieren - eine Version, die nicht unbedingt die Realität widerspiegelt."

Ein neuer Job half Lissette Calveiro aus der Misere zu entkommen. Ganz kann sie von dem Traum, ein Instagram-Star zu werden, nicht lassen. Aber heute stellt sie sich klüger an. Anstatt die Kleider für ein Foto zu kaufen, hat sie ein Abo der Miet-Plattform "Rent the Runway" - das kostet zwar auch noch 130 Dollar im Monat, ist aber immer noch deutlich billiger als vorher.