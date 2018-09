Wird die 4-Tage-Woche kommen? Der Weltgewerkschaftsbund von Großbritannien sagt: Ja! Doch der Weg zu einer besseren Work-Life-Balance ist weit. USA, 1890: In Fabriken wurden 100 Stunden pro Woche gearbeitet. Der Durchschnitt heute liegt bei 44 Stunden pro Woche. Heute arbeiten in Großbritannien noch 1,4 Millionen Menschen sieben Tage pro Woche. 2030 könnten 3,6 Millionen Jobs in Großbritannien automatisiert sein. In Zukunft werden weniger Arbeitskräfte benötigt. Wie werden sich die Arbeitsplätze entwickeln? Steigert weniger Arbeit die Produktivität? Ein Unternehmen in Neuseeland machte einen Versuch über acht Wochen und verzeichnete eine 20 prozentige Steigerung in der Produktion - trotz der 4-Tage-Woche. Eine kürzere Woche macht also Sinn. Warum versuchen wir es nicht?