Familienfotos sind so eine Sache: Will man keine abgeschnittenen Köpfe oder verwackelte Umarmungen aus seinem Urlaub als Erinnerungen mitnehmen, lohnt es sich, jemanden mit Talent fotografieren zu lassen. Doch während der Normalo im besten Fall eine Spiegelreflexkamera dabei hat, kommen andere auf die Idee, einfach einen Fotografen zu engagieren. Doch den zu finden, scheint schwerer zu sein als gedacht.

Das macht zumindest ein Gesuch auf der Homepage "Perfocal" deutlich. Eine Familie aus Großbritannien inserierte eine Anzeige: Gesucht wird eine Fotograf, der sie ein Jahr lang begleitet, mit ihnen um die Welt reist und sie fotografiert. Neben den 80.000 Pfund Jahresgehalt sind Unterkunft, Reisekosten, Versicherung und 30 Tage Urlaub vertraglich zugesichert.

Mit der Kamera um die Welt

"Das hier ist eine große Verpflichtung, aber auch eine große Chance", schreibt die Familie in ihrer Email an die Organisatoren der Seite. "Wir suchen jemanden, der mit uns um die Welt reist und Fotos macht. Teilweise sind wir bis zu drei Monate am Stück unterwegs, unter anderem in unseren Ferienhäusern in Europa, Amerika, Südafrika und Australien."

Wer sich jetzt sofort auf den Job bewerben will – ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die Anforderungen an den potentiellen Kandidaten oder die Kandidatin sind hoch: Man sollte mindestens fünf Jahre Erfahrung im Bereich Lifestylefotografie und ein gutes Portfolio haben. Das Bewerbungsgespräch läuft eine Woche, in der man die Familie kennen lernt und auf Herz und Nieren geprüft wird; zudem wartet ein 10-Stunden-Tag, mit Rufbereitschaft, auch im privaten Urlaub.

Rio, Abu Dhabi, Malediven

"Der Kandidat sollte bereit sein, spontan aufzubrechen und für einen Großteil der Zeit auf Reisen zu sein", schreibt die Familie in der Anzeige. "Manchmal sind wir nur wenige Tage am Stück zu Hause."

Dafür kann man auf den Malediven tauchen, zum Formel Eins Grand Prix in Abu Dhabi oder zum Karneval in Rio de Janeiro. Da die Familie seit September niemand geeignetes zu finden scheint, sucht sie nun online – los gehen soll es im Februar 2019. Wer also noch eine Herausforderung fürs kommende Jahr sucht, hier könnt ihr euch bewerben.