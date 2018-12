Ein Klassiker beim Bewerbungsgespräch ist die Frage: "Was sind Ihre Schwächen?" So oft diese schon gestellt worden ist, so unterschiedlich fallen auch die Meinungen dazu aus, was denn nun die perfekte Antwort ist. Ein Reddit-User wollte es genau wissen und fragte die Community nach ihrer Meinung – und regt eine ordentliche Diskussion an. Und doch: Zwischen reichlich Quatsch-Antworten finden sich tatsächlich ziemlich hilfreiche Ratschläge wieder. Wir haben die Besten für euch zusammengefasst.

"Das Ganze 'nenne eine Schwäche, die eigentlich eine Stärke ist', ist so ausgelutscht, dass es kein besonders 'schlauer' Trick mehr ist, sondern eher als der Frage ausweichen gilt. Die Leute wollen ein bisschen Selbstreflexion sehen. Du solltest nichts Schlimmes erzählen, aber einen echten Makel – und vor allem auch, was du dagegen tust."

"Ich spreche kein Spanisch"

"Ich arbeite im Gesundheitswesen und sage immer, dass ich kein Spanisch spreche. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Interviewer auch nicht fließend Spanisch spricht, ist ziemlich hoch, also wirkt es nicht wie eine richtige Schwäche."

"Wenn du die Branche wechselst, sag, dass deine größte Schwäche ist, dass du die Industrie nicht kennst – noch nicht. Wenn du jung bist, sagt es ist Unerfahrenheit. Eigentlich alles, was deinen Willen beweist, etwas zu lernen und dich weiterzuentwickeln."

"Die beste Antwort, die ich je gehört habe (abgesehen davon, dass man kein Einrad fahren kann), ist: 'Ich mache Fehler, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich werde sicher Fehler machen, während ich mich einarbeite in diese neue Position, aber sobald ich merke, dass ich Fehler mache, versuche ich sie sofort zu beheben und dafür zu sorgen, dass sie nicht wieder passieren.'"

Bewerbungsgespräche können auch lustig sein

Wer bei einem Bewerbungsgespräche trotzdem eine lustige Antwort geben will, kann sich von diesen Antworten der Reddit-User inspirieren lassen:

"Ich habe mal ein Mädchen interviewt, das meinte: 'Ehrlich? Kuchen. Ich kann dazu einfach nicht nein sagen.' Sie war aufrichtig und es war wirklich lustig."

Oder: "Ich bin wirklich schlecht in Interviews."

"Sie wollen gar keine Antwort"

Zum Schluss gibt es aber den wohl wichtigsten Tipp:

"Lass es in etwas einfließen, das du verbessern möchtest. Zum Beispiel: 'Bei meiner letzten Leistungsbewertung habe ich konstruktive Kritik in Bezug auf X bekommen, und seitdem tue ich Y und Z, um mich in dieser Hinsicht zu verbessern.' Aber ehrlich gesagt, wenn ein Recruiter dir diese klischeehafte Frage stellt, hat er entweder keinen Ahnung von seinem Job oder er will gar keine Antwort, sondern nur sehen, wie du darauf reagierst."