Seit der Umstellung auf das Bachelor/Master-System können Akademiker wesentlich schneller in den Job einsteigen. Schon nach sechs Semestern Regelstudienzeit haben Studierende den ersten berufsqualifizierenden Abschluss in der Tasche. Dann stehen sie vor der Frage: Ab in den Arbeitsmarkt - oder noch einen Master dranhängen? Wer die Wahl aus finanziellem Kalkül treffen will, für den hat die Jobplattform Stepstone ein paar interessante Zahlen.

Der soeben erschienene Gehaltsreport für Absolventen stellt die Einstiegsgehälter von Bachelor- und Master-Absolventen für verschiedene Berufsgruppen gegenüber. Aus den Gehaltsdaten von 200.000 Fachkräften wurden jene 12.000 herausgefiltert, die eine akademische Ausbildung genossen und maximal zwei Jahre Berufserfahrung hatten.

Master-Absolventen verdienen 14 Prozent mehr

Wer mit dem Bachelor in den Beruf startet, verdient laut der Stepstone-Auswertung im Schnitt zu Beginn ein Bruttojahresgehalt von 40.553 Euro. Berufseinsteiger mit Masterabschluss verdienen 46.199 Euro - und damit 14 Prozent mehr. Interessant ist, dass die Gehaltslücke je nach Berufsfeld sehr unterschiedlich ausfallen kann.

Offenbar sind Ingenieure auf dem Arbeitsmarkt derart gefragt, dass ein Bachelor-Abschluss reicht, um ein Einstiegsgehalt von 45.484 Euro zu erzielen. Master-Ingenieure verdienen mit 48.930 gerade mal 7,5 Prozent mehr. Im Bereich Bildung und Soziales dagegen bringt der Master-Abschluss zum Berufseinstieg satte 19,5 Prozent mehr. Auch für Design, Gestaltung und Architektur liegt das Plus bei mehr als 19 Prozent. Insgesamt fällt auf, dass der Unterschied bei weniger gut bezahlten Berufen größer ist als bei denen, die sowieso gut bezahlt werden. Die durchschnittlichen Einstiegsgehälter für Bachelor- und Master-Absolventen für elf Berufsgruppen zeigt folgende Tabelle.

Tabelle: Einstiegsgehälter nach Berufen mit Bachelor- und Master-Abschluss

Beruf Bachelor Master Ingenieure 45.484 Euro 48.930 Euro IT 42.992 Euro 46.845 Euro Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik 42.527 Euro 48.033 Euro Finanzen 41.437 Euro 47.821 Euro Vertrieb und Verkauf 41.053 Euro 47.821 Euro Personal 39.095 Euro 43.566 Euro Naturwissenschaftliche Forschung und Labor 37.477 Euro 43.921 Euro Marketing und Kommunikation 36.203 Euro 42.010 Euro Administration und Sekretariat 35.324 Euro 41.118 Euro Design, Gestaltung und Architektur 33.406 Euro 39.818 Euro Bildung und Soziales 32.794 Euro 39.188 Euro

Quelle: Stepstone

Ingenieure in der Fahrzeugtechnik am besten bezahlt

Ein detaillierterer Blick in die Berufe zeigt: Das höchste Bachelor-Einstiegsgehalt erzielen Ingenieure, wenn sie in die Branche der Fahrzeugtechnik einsteigen. 49.898 Euro zum Einstieg sind für drei Jahre Studium enorm. Aber auch das Einstiegsgehalt für Master-Ingenieure ist in der Fahrzeugtechnik mit 53.639 Euro das höchste. Bei den ITlern verdienen laut Auswertung Bachelor-Absolventen im Projektmanagement am meisten (47.054 Euro), die Master-Absolventen erzielen im Prozessmanagement die höchsten Startgehälter (49.762 Euro).

Die angegebenen Durchschnittsgehälter verstehen sich als Bruttojahresgehalt inklusiver aller variablen Bezüge wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Jahresboni und sonstigen Prämien. Ein Master-Studium dauert in der Regel zusätzliche zwei Jahre, in der die Bachelor-Absolventen bereits voll verdienen und erste Berufserfahrung sammeln können. Andererseits erhöht ein Master-Abschluss die Chance, in der Karriereleiter auf Stufen zu steigen, die allein mit dem Bachelor unerreichbar bleiben.

Ob sich der Unterschied zwischen den Gruppen mit zunehmender Berufsdauer erhöht oder ob sich die Durchschnittsgehälter im Laufe des Berufslebens eher angleichen, darüber gibt die Auswertung keine Auskunft. Zudem spielen neben der Art des Abschlusses natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle wie die Abschlussnote, Praktika oder die Größe des Unternehmens.