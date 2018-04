Im Staples Center zu Los Angeles wurde schon häufiger Sportgeschichte geschrieben. Aber eine Story wie jene aus der vergangenen Dienstagnacht hat die Heimspielstätte der Los Angeles Lakers auch noch nicht erlebt: Debütant Andre Ingram erlebte ein echtes Basketball-Märchen und brachte seine Mitspieler am Spielfeldrand förmlich zum Ausflippen vor Freude, die Fans feierten ihn frenetisch.

Trotz der 99:105-Niederlage der Lakers gegen die Houston Rockets war Ingram der große Gewinner des Abends. Denn das vorletzte Spiel der laufenden Saison war Ingrams Debüt bei den Profis. Der 32-Jährige hatte vor dem Match völlig überraschend einen Vertrag für zwei Spiele beim 16-maligen NBA-Champion erhalten – nach insgesamt elf Jahren in der D-League, einer Nachwuchsliga, in der die Talente der NBA-Teams Spielpraxis sammeln können.

"10 years.... Helluva opening night" The game ball 🏀 could only go to one person. Thank you for inspiring us all, Andre Ingram! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/4NwSUpUykC

Der Oldie-Rookie legte bei seinem ersten Einsatz in der besten Basketball-Liga der Welt los wie die Feuerwehr, erzielte elf Punkte in den ersten sechs Minuten. Am Ende kam er auf 19 Punkte in 29 Minuten, vier Dreipunktwürfe und drei Steals inklusive. Bereits während des Spiels berichtete Ingrams Frau Marilee in einem Interview vom Traum, der für ihren Mann gerade wahr werde:

Andre Ingram's wife, Marilee, spoke about her husband's NBA debut and journey on the sideline at Staples Center! #ThisIsWhyWePlay #LeanInTogether pic.twitter.com/zS2rOGfdhL

Dabei war dieser Traum von der großen NBA-Karriere, realistisch betrachtet, längst ausgeträumt: Das ewige Talent war seit 2012 im Nachwuchsteam der Lakers aktiv, spielte zwischendurch gar in Australien bei den Perth Wildcats. Umso rührender die Reaktionen aus der ganzen Liga zum Traumdebüt des Spätstarters: In den sozialen Medien wird Ingram von den Stars als Inspiration gefeiert. Er sei ein Beispiel für die Kraft der Beharrlichkeit, schreibt zum Beispiel Chris Paul von den Rockets. Jeremy Lin von den Brooklyn Nets zeigt sich ebenfalls bei Twitter von der Ingram-Story begeistert: "Jeder, der seine Basketballträume verfolgt, kann das zu schätzen wissen ... zu gut.".

The power of focus and persistence is real!! Congrats Andre Ingram on your NBA debut. Well deserved! pic.twitter.com/U1MY9F1LOI — Chris Paul (@CP3) 11. April 2018

S/O to Andre Ingram... That was inspirational my brotha! Keep it going. God’s got you! — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 11. April 2018

Andre Ingram!! 10 years in the DLeague, gets a call-up, 11 points in first 6 min in the NBA! Anyone whose chased their hoop dreams can appreciate this...too good — Jeremy Lin (@JLin7) 11. April 2018

Andre Ingram, crazy story, very inspiring! God is good — Denzel Valentine (@denzelvalentine) 11. April 2018

Ain’t nothing but God my brother!!! Congrats to Andre Ingram!!! 🙏🏾👌🏾✍🏾 — Kyle O'Quinn (@Kyle_OQuinn) 11. April 2018

IFW this ✊🏽✊🏽... Ein Beitrag geteilt von Damian Lillard (@damianlillard) am Apr 10, 2018 um 9:34 PDT