Es ist wohl einer der beliebtesten Traumjobs bei Kindern: hinten auf dem Müllfahrzeug mitfahren, im Stehen, ohne Anschnallen, mitten auf der Straße – und coole Dinge im Müll anderer Leute finden und mit nach Hause nehmen. Müllmann oder -frau zu werden, wenn man groß ist, steht immer noch hoch im Kurs. Natürlich ist der Beruf nicht so traumhaft, wie man es sich selbst früher immer vorgestellt hat, doch ab und zu erlebt man offenbar ganz schöne Abenteuer.

Schätze und Kuriositäten in Mülltonnen

Denn was für den einen Müll ist, kann für den anderen ein wahrer Schatz sein – oder ein verstörender Fund. Auf Reddit verraten sowohl Mitarbeiter der Müll- und Recyclingindustrie, als auch Privatpersonen, was sie schon Kurioses im Unrat anderer Menschen gefunden haben: von brandneuen Flachbildfernsehern über lebende Tiere bis zu vermeintlichen Leichenteilen ist alles dabei.

"Der Brustkorb eines Rehs war wohl das, woran ich mich am besten erinnere. Es war während der Jagdsaison, also nicht wirklich ungewöhnlich."

"Ich bin kein Müllmann, arbeite aber im Recycling. Ich habe letzte Woche ein iPad gefunden und einen neuen Laptop. Außerdem ziemlich viele teure Messer, alles mögliche an Küchengeräten und unendlich viele Klamotten."

"Mein Vater hat mal in einer Mall gearbeitet und sah, wie Mitarbeiter lauter Kisten voll mit Zeug in den Müllcontainer schmissen. [...] Er packte seinen Truck voll damit und hat es mit nach Hause genommen. Was folgte, war einer der besten Abende meines Lebens. Ich habe eine TONNE von coolen Spielzeugen und Schreibwaren bekommen [...] Meine Eltern haben noch viele Jahre später Dinge davon verschenkt."

Reddit-User: "Ich habe mich zu Tode erschrocken"

"Eine Leiche, die sich als Halloween-Deko herausstellte. Ich habe mich zu Tode erschrocken."

"Mein Vater war Müllmann und hat ständig Sachen mit nach Hause gebracht. Ventilatoren, Möbel, Haushaltsgegenstände. Aber eines Tages hat er sich selbst übertroffen und vier Mäuse mitgebracht. Es gab ein Labor in der Nähe und es scheint, dass mit diesen Mäusen etwas nicht stimmte, also wollten sie sie einfach loswerden. Die Mäuse habe dann für Jahre als Haustiere gehalten."

"[...] Ein Typ hat einen 55-Zoll-Flachbildfernseher in den Müllcontainer geschmissen. Ich habe ihn aufgehalten und gefragt, was damit nicht stimmt. Er meinte, er gehe nicht an. [...] Ich habe den Fernseher mit nach Hause genommen und ausgepackt. Das Netzkabel an der Unterseite war nicht eingesteckt. Ich stecke es ein, und schon geht der Fernseher an."

"Ich habe in einer reichen Nachbarschaft gearbeitet. Da habe ich massenhaft wertvolle Dinge wie MacBooks, 2000-Dollar-Kameraobjektive, Hoverboards etc. gefunden. Aber das Unvergesslichste war wahrscheinlich die aufblasbare Puppe eines schwarzen Mannes in Lebensgröße."

Star Wars mit Spezialeffekt

"Es war 1999, "Star Wars Episode I" kam gerade raus. Als Müllmann in San Francisco habe ich jede Menge Fanartikel im Müll gefunden. [...] Eines Tages fanden wir etwas, das wie ein Körper in schwarze Müllsäcke eingewickelt, aussah. Wir haben es hochgehoben und gemerkt, dass es zu leicht für eine Leiche war. [...] Es war eine Puppe von Darth Maul. Volltreffer! Ich sah zu meinem Kollegen, der schockiert in den Schritt der Puppe starrte. Es klebte ein riesiger lilafarbener Dildo daran [...]."

"Mein Vater hat bei der Arbeit einen lebenden Hahn in einer Mülltonne gefunden. Das Verrückteste war, dass anderer Abfall auf ihm lag. Entweder war der Hahn ziemlich dumm und hatte Pech, oder jemand wollte ihn loswerden."