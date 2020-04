Uni- und Büroalltag findet zu großen Teilen am Schreibtisch statt. Deswegen ist ganz klar, dass dein Schreibtisch ein Ort sein sollte, an dem du dich wohlfühlst und konzentrieren kannst. Du hast Lust, etwas mehr Ordnung in dein Schreibtisch-Chaos zu bringen? Das geht mit diesen fünf Schritten ganz einfach.

Schreibtisch organisieren

Kennst du diese Instagram-Schreibtische mit einem Kaktus, einem Notizblock und einem MacBook drauf? Das ist nicht das Ziel eines organisierten Schreibtischs, denn wer am Schreibtisch arbeitet, braucht in der Regel mehr. Deswegen musst du deinen Schreibtisch nicht leer fegen, sondern solltest viel mehr über die richtige Organisation nachdenken. Ein aufgeräumter Schreibtisch sorgt für mehr Wohlbefinden und Konzentration. Langes Suchen und damit verbundener Stress gehören der Vergangenheit an.

Oft fehlt allerdings die Motivation zum Schreibtisch aufräumen, verständlich, denn es gibt Dinge, die mehr Freude bereiten. Befolgst du allerdings fünf einfache Schritte, dann lässt sich das Chaos mit den folgenden Tipps schnell in den Griff bekommen.

Schreibtisch organisieren in fünf Schritten

Schritt 1: Leer räumen

Wir starten ganz simpel. Alles, was auf deinem Schreibtisch liegt, kannst du wegräumen. Die freie Fläche bietet anschließend Platz den Schreibtisch neu zu organisieren. Lege alles vor dich und beginne mit dem zweiten Schritt: Ausmisten.

Schritt 2: Ausmisten

Welche Dokumente, Ordner und Utensilien brauchst du wirklich? Befinden sich beispielsweise veraltete Unterlagen unter dem Schreibtisch-Chaos, so kannst du diese entweder in Ordnern ablegen oder entsorgen. Alles was kaputt und mehrfach vorhanden ist, kann ausgemistet werden.

Nippes und Co. sehen zwar ganz nett aus, sorgen allerdings für viel Unruhe auf dem Schreibtisch. Investiere lieber in Dekoration, die auch als Aufbewahrungsort dienen kann - in Schritt Fünf zeigen wir dir unsere Deko-Favoriten.

Schritt 3: Einordnen

Du musst selbstverständlich nicht penibel darauf achten, aber die einfache Regel beim Schreibtisch aufräumen lautet: "Alles hat seinen Platz". Das bedeutet, es hilft Dingen einen festen Platz zuzuteilen. Dafür eignen sich am besten Schreibtisch-Organizer.

Klassische Ordner

Klassische Ordner zum Abheften sind sehr praktisch. Du kannst darin Unterlagen sortieren, die du langfristig ablegen möchtest, wie beispielsweise Verträge. Heftordner, wie diesen hier, gibt es überall zu kaufen.

Ablagefächer

Unterlagen, die du langfristig ablegen musst, wie beispielsweise Arbeitsverträge, kannst du in Ordnern sortieren. So stören sie nicht auf dem Schreibtisch und gehen nicht verloren. Diese Ordner zum Einheften eignen sich dafür.

Kurzfristig benötigte Unterlagen, wie Rechnungen oder Notizen aus der letzten Vorlesung, sollten griffbereit auf deinem Schreibtisch sein. Ein Ablagefach ist das beste Ordnungssystem für diesen Zweck. Es gibt sie mit einzelnen Fächern oder als praktische Ablagefächer mit mehreren Ebenen.



Standordner

Ebenso praktisch sind Standordner, in welchen du Dokumente alphabetisch sortieren kannst. Schnapp dir einfach Klebeetiketten und lege eine Struktur fest. Zum Beispiel: Der erste Ordner umfasst alle Dokumente von A-C, der zweite Ordner beinhaltet D-F usw. Mit selbstklebenden Etiketten kannst du die Ordner ganz leicht selbst beschriften.



Wand-Organizer

Du kannst deinen Schreibtisch erweitern, indem du Wand-Organizer verwendest. Hängende Organizer können eine praktische Alternative zu herkömmlichen Regeln sein und bieten zusätzlichen Stauraum.

Stifte und Co.

Wenn du deinen Schreibtisch aufräumst, dann fliegen bestimmt auch einige heimatlose Stifte über deinen Tisch. Besser sind sie in einem schönen Stifthalter aufgehoben. Neben Platz für Kugelschreiber und Co. bietet er auch Stauraum für Schere, Notizzettel und Handy. Uns gefällt dieses Modell aus Bambus gut.



Schubladen-Organizer

Dein Schreibtisch hat Schubladen? Dieser Platz lässt sich natürlich super nutzen. Allerdings neigen viele Menschen dazu die Schubladen als dunkle Kammer zu nutzen, in welcher ungenutzte Gegenstände und Dokumente landen. Mit einem Organizer für Schubladen behältst du auch dort den Überblick.

Schritt 4: Digitalisieren, statt auszudrucken

Der vierte Schritt des Schreibtisch Organisierens beugt einem unordentlichen Schreibtisch in Zukunft vor. Du kannst Chaos vermeiden, indem du dich fragst, welche Unterlagen du wirklich ausdrucken musst. Vieles lässt sich mittlerweile digital erledigen. Digitalisiere deine Dokumente und lege sie virtuell ab. Auf einer Festplatte lassen sich Unterlagen einfach und schnell sortieren. Du verwendest weniger Papier, handelst nachhaltiger und dein Schreibtisch bleibt aufgeräumt.

Schritt 5: Platz für Deko

Struktur und Ordnung auf dem Schreibtisch müssen nicht langweilig aussehen. Verzichte auf Nippes und Co. und kombiniere Dekoration lieber mit praktischer Aufbewahrung. Uns gefallen diese Wandgitter besonders gut. Du kannst sie mit verschiedenen Bauteilen erweitern und Körbe sowie zusätzliche Ebenen hinzufügen.



Einzelne Körbe lassen sich auch wunderbar an der Wand anbringen und bieten dir Platz für Briefe, Zeitschriften und was du sonst noch verstauen möchtest. Der Vorteil ist, dass du die Anzahl der Körbe dem benötigten Stauraum immer wieder anpassen kannst.

Hast du einen grünen Daumen? Kleine Pflanzen eignen sich optimal als Deko. Sie bringen Leben auf den Schreibtisch und sorgen für eine kreative Atmosphäre. Je nach Geschmack könntest du kleine Vasen oder Blumentöpfe aufstellen.



Schreibtisch organisieren: Checkliste

Mit dieser Checkliste behältst du den Überblick.

Leer räumen: Verschaffe dir einen Überblick und bereite eine Grundlage für die neue Organisation Ausmisten: Welche Dinge und Unterlagen benötigst du wirklich und welche können weg? Du wirst sehen, das meiste Chaos verschwindet schon jetzt. Einordnen: Alle Gegenstände und Dokumente, die du behalten möchtest, brauchen jetzt einen passenden Platz auf deinem Schreibtisch. Du kannst dafür eine Vielzahl von unterschiedlichen Organizern einsetzen. Digitalisieren: Beuge dem zukünftigen Chaos vor, indem du weniger ausdruckst und mehr digitalisierst. Die Umwelt wird es dir danken und dein Schreibtisch auch. Dekoration: Verbinde dekorative Elemente mit praktischer Aufbewahrung. Du kannst Briefe und Postkarten ablegen und daneben noch eine kleine Pflanze stellen.





