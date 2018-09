Auf jedem Rechner ist sie vorinstalliert, die gute alte Times New Roman. Die Typo ist aus diesem Grund auch eine der üblichen Schriftarten, die an Universitäten, Colleges und Schulen für Hausarbeiten vorgesehen sind. Jeder kennt sie, jeder hat sie. Nun allerdings gibt es so eine Art smart ass-Version des Klassikers: die Times Newer Roman – ein Font, der genauso aussieht, aber breiter läuft. Die Kreativagentur mschf hat sie entwickelt und zum freien Download im Internet zur Verfügung gestellt. Bei einer Textlänge aus 208 Worten in 14-Punkt-Schriftgröße schindet die neue Variante rund zwei Zeilen Textlänge.

Bei Hausarbeiten, egal ob an Schulen oder an Universitäten, wird oft nur eine Seitenzahl vorgegeben, die abzuliefern ist. Keine Zeichenzahl oder Anzahl an Wörtern. Wenn die Möglichkeit besteht, sein Resultat als PDF oder in ausgedruckter Form abzuliefern, mag sich bei dem ein oder anderen eine interessante Rechnung aufmachen: Während eine beschriebene Seite mit Times New Roman 18 Zeilen bringt, sind es bei Times Newer Roman schon 20, bei gleicher Wortanzahl. Bei einer 50-seitigen Hausarbeit spart man sich also zwei Seiten Text, wenn man die breitere Typo verwendet. ABER!

Einfach immer Times Newer Roman verwenden? Obacht!

Auch wenn die beiden Fonts nahezu namensgleich sind und beinahe identisch aussehen, gibt es doch einen gewaltigen Unterschied: Bei der Times New Roman handelt es sich um die genehmigte, beziehungsweise geforderte Schriftart. Die Times Newer Roman hingegen kommt einem klassischen Betrug gleich. Wenn die Arbeit mit der nicht genehmigten Typo auffliegt, was bei viellesenden Profs und Lehrern durchaus passieren kann, ist mit schwerwiegenden Konsequenzen zu rechnen. Je nach Wichtigkeit der Arbeit kann das bedeuten, dass sie als "nicht abgegeben" gewertet wird oder sogar als Betrugsversuch.

Der Einsatz sollte also wohl überlegt sein, ach, vielleicht sogar einfach nur zu privaten Zwecken erwogen werden.