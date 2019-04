Auf der Bühne steht eine sympathische junge Frau und zitiert Mick Jagger: "You can't always get what you want. But if you try sometime, you find, you get what you need." Was sie damit meint: Sie hätte gerne ein Foto eines schwarzen Lochs. Dafür, das hat sie ausgerechnet, bräuchte sie ein Teleskop, das so groß ist wie der Planet Erde. Das wird sie nicht bekommen. Deshalb hat sie sich etwas anderes ausgedacht.

Die junge Wissenschaftlerin heißt Katie Bouman. Es ist November 2016 und sie hält einen der renommierten TED-Talks. Das Thema: "Wie man ein Foto von einem schwarzen Loch machen kann". Zunächst noch ein bisschen nervös, wird sie von Minute zu Minute selbstbewusster, scherzt, erklärt, und lässt an einer Sache keine Zweifel: Sie ist mit Leidenschaft dabei und will unbedingt wissen, was genau dieses Ding ist, das Wissenschaftler im Zentrum der Milchstraße vermuten und das alles verschlucken kann – sogar Licht.

Im Grunde, sagt sie, wäre es am Besten, wenn man die Erde dafür in eine riesige Diskokugel verwandeln würde. Dann könnte man die unzähligen kleinen Spiegel nutzen, um das Licht zu reflektieren und darüber ein gutes Bild zu bekommen. Da das nicht möglich sei, hätten sie und ihre Kollegen sich eine andere Lösung überlegt und nur ein paar solcher "Spiegel" auf der Erde verteilt – in Form von Teleskopen. Diese seien miteinander verbunden und würden, während sich die Erde dreht, Bilder aus allen möglichen verschiedenen Positionen machen, welche dann von Algorithmen, welche sie geschrieben habe, irgendwann zu einem repräsentativen Bild zusammengefügt würden – dem ersten Bild eines schwarzen Lochs, das die Welt je gesehen hat.

Etwas über zwei Jahre später war es diese Woche nun so weit: Bouman und ihr Team präsentierten der Welt eine kleine Sensation.

Auch Alexandria Ocasio-Cortez gratuliert zum Bild des schwarzen Lochs

In den sozialen Medien teilte sich rasend schnell der Wunsch nach Anerkennung für Bowmans Arbeit. So schrieb Userin Tamy Emma Pepin: "Herzlichen Glückwunsch an Katie Bouman, der wir das erste Bild eines schwarzen Lochs verdanken. Ich sehe ihren Namen nicht genug in der Presse. Großartige Arbeit! Für mehr Frauen in der Wissenschaft (die die Anerkennung bekommen und in die Geschichte eingehen)."

Congratulations to Katie Bouman to whom we owe the first photograph of a black hole ever. Not seeing her name circulate nearly enough in the press.



Amazing work. And here’s to more women in science (getting their credit and being remembered in history) 💥🔥☄️ pic.twitter.com/wcPhB6E5qK — Tamy Emma Pepin (@TamyEmmaPepin) April 10, 2019

Auch Kongressabgeordnete und Polit-Superstar Alexandria Ocasio-Cortez zollte auf Twitter ihren Respekt, schrieb: "Nehmen Sie ihren wohlverdienten Platz in der Geschichte ein, Dr. Bouman! Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für diesen enormen Beitrag zur Weiterentwicklung der Wissenschaft und Menschheit!"

Take your rightful seat in history, Dr. Bouman! 🔭



Congratulations and thank you for your enormous contribution to the advancements of science and mankind.



Here’s to #WomenInSTEM!

👩🏻‍🔬👩🏾‍💻👩🏼‍🏭👩🏿‍🏫 https://t.co/3cs9QYrz9C — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 10, 2019

Bouman selbst teilte zunächst ein Bild, das den Moment zeigt, in dem sie selbst realisierte, dass ihr Algorithmus Früchte getragen hatte. Dazu schrieb sie: "Als ich völlig ungläubig dabei zuschaute, wie das erste Bild, das ich je von einem schwarzen Loch gemacht habe, rekonstruiert wurde."

Wenige Stunden später teilte sie ein Bild ihres Teams, schrieb dazu: "Ich freue mich so sehr, dass wir endlich teilen dürfen, woran wir im letzten Jahr gearbeitet haben. Das Bild, was heute vorgestellt wurde, ist eine Kombination verschiedener Bilder, die durch verschiedene Methoden aufgenommen wurden. Kein einzelner Algorithmus hat das möglich gemacht, sondern das wahnsinnige Talent eines Teams von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt und viele Jahre harter Arbeit, um die Instrumente zu entwickeln, Data zu verarbeiten, bildgebende Verfahren und Analyse-Technik zu entwickeln, die diese scheinbar unmögliche Mission umzusetzen. Es war mir eine Ehre und ich bin so dankbar, die Möglichkeit gehabt zu haben, mit euch allen zu arbeiten."