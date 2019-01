Haben wir als Teenies nicht alle irgendwann mal vor der Mattscheibe geklebt und uns gewünscht, wir könnten auch eines Tages Hollywood-Star sein? In tollen Filme spielen, viel Geld verdienen, von Award-Show zu Award-Show tingeln … Auch Benjamin Schnau aus Frankfurt hatte den Traum vom großen Erfolg und entschied sich schließlich, es einfach zu versuchen. Nun lebt er in Los Angeles und kämpft Tag für Tag mit tausenden anderen um die nächste Rolle – immer in der Hoffnung, dass die ihm endgültig die Türen zum großen Erfolg öffnen wird.

Aber ist das Leben als Schauspieler in Hollywood wirklich so glamourös? NEON stellt fünf kritische Fragen und bekommt fünf ehrliche Antworten.

Wie sieht dein Tag aus?

Mein Tag hier in LA sieht jeden Tag anders aus. Diese Stadt ist einfach unberechenbar und du musst auf alles vorbereitet sein. Generell bin ich aber jeden Morgen immer auf allen Castingseiten unterwegs und schaue mich nach neuen Auditions um, auf die ich mich in Eigeninitiative bewerbe. Wenn es dann um größere TV- oder Spielfilmrollen geht, dann stellt mich mein Management und meine Agentur bei den großen TV-Kanälen und Filmproduktionen vor. Ich treffe mich demnach auch regelmäßig mit denen, um zu besprechen, wie für mich die beste Herangehensweise aussieht. Man muss hier aber selber immer am Ball bleiben und sich connecten. Demnach bin ich auch jede Woche auf Networking-Events, um mich selber mit Leuten aus der Industrie zu vernetzen. Du kannst hier generell in einen Starbucks reinlaufen und triffst auf Menschen in der Filmindustrie. Du fängst an zu quatschen und merkst auf einmal, dass die Person ein Producer eines großen TV-Kanals wie ABC oder NBC ist. Das passiert hier ständig, daher sollte man immer bereit sein.

Lebst du von der Schauspielerei oder wie verdienst du das Geld zum Leben?

Ich kann mittlerweile von Commercials und einigen anderen Projekten leben, habe mir aber auch vorab in Europa einen Puffer erarbeitet, auf den ich im Fall der Fälle zurückgreifen könnte. Es ist überhaupt wichtig zu verstehen, dass du nicht nach LA kommen solltest, wenn du finanziell nicht abgesichert bist oder nicht ein paar Jobs gleichzeitig arbeiten möchtest, bevor du größere Rollen landest. Für mich war es wichtig, mich voll und ganz auf die Schauspielerei zu konzentrieren. Da musste ich mich vorbereiten und finanziell ein wenig absichern. Daneben hängt es auch davon ab, welchen Lebensstandard du gewohnt bist und wie viel Geld du dafür ausgeben willst. Ich selber bin jetzt nicht jemand, der Geld zum Fenster rauswirft.

Hand aufs Herz: Wie realistisch ist es, dass du der nächste Christoph Waltz wirst?

Eine sehr gute Frage! Christoph Waltz ist natürlich eine Größe, mit der man gerne mal zusammenarbeiten möchte. Christoph Waltz hat vor allem uns Deutschen hier den Weg geebnet, da ich oftmals bei Castings auf ihn angesprochen werde und man mich in den Rollen, die ich spiele, als jüngere Version sieht. Der Eindruck, den er hier hinterlassen hat, ist sehr bemerkenswert. Es ist durchaus realistisch, es hier in LA zu schaffen und sich zu etablieren, heute mehr als jemals zuvor. Es kommt hier einfach darauf an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dann noch den richtigen Menschen zu treffen, der etwas in dir sieht. Daher ist meine Philosophie: Unterschätze niemals ein Projekt, sei es auch noch so klein – du weißt nicht, wohin es dich am Ende führt oder auf wen du triffst. Und so generell kann man schon beobachten, dass mehr Europäer gecastet werden als früher. Die Devise ist einfach: Sei immer so gut vorbereitet wie es geht – schauspielersich, mental, körperlich – sodass du im richtigen Moment alles abrufen kannst. Das Gute an dieser Stadt ist, dass dieser Moment früher oder später kommen wird. Wenn Du dann aber nicht lieferst, wirst du es bereuen, nicht jeden Tag alles gegeben zu haben.

Abgesehen von "Glauben an sich selbst" – was muss man mitbringen, wenn man diesen Weg gehen will?

Klar, 'Glauben an sich selbst' ist die eine Sache, aber vor allem muss man verstehen, wie die Menschen hier einen sehen und wahrnehmen – insbesondere Castingdirektoren. Meiner Meinung nach ist es wichtig, zu verstehen und zu reflektieren, wer du bist und was du liefern kannst – und dann alles darauf zu fokussieren. Du kannst nicht verlangen, dass du hier gleich die Rollen spielen wirst, die du gerne hättest. Man muss zunächst einmal akzeptieren, dass man höchstwahrscheinlich in eine gewisse Ecke gedrängt wird. Das ist dann eben so. Mache dir einen Namen und zeige dein Talent genau darin, und Menschen werden offener sein, dir auch andere Rollen anzubieten. Neben diesen Dingen und natürlich neben dem Talent, ist AUSDAUER eines der wichtigsten Attribute in dieser Stadt. Und wir sprechen hier vielleicht von Jahren. Wenn du mit der Einstellung hierher kommst, dass Leute hier nur auf dich gewartet haben, dann wirst du ganz schnell der Realität ins Auge sehen müssen. Denn wenn du nicht selber Gas gibst, wird so gut wie gar nichts passieren. Leute wollen deinen Ehrgeiz und Hunger sehen. Sie wollen wissen, dass du es wirklich schaffen willst.

Und man sollte nicht unterschätzen, dass hier viel nach dem Look entschieden wird. Das heißt, man sollte sich nicht nur schauspielerisch, sondern auch körperlich fit halten. Daher achte ich viel auf meine Ernährung und treibe viel Sport.

Ist das Leben als Schauspieler in Hollywood so glamourös wie du es dir erhofft hast?

Es kann glamourös sein. Das Glamouröse, was man vom TV kennt, sieht natürlich in der Realität etwas anders aus und kommt sehr darauf an, auf welchem Level du dich hier bewegst. Klar ist es Leidenschaft – am Ende des Tages aber auch ein Job. Du bist immer auf der Suche – oder Jagd – nach neuen Projekten. Daher ist es umso wichtiger, Management und Agentur zu haben, die mit anpacken, sodass dein Name weit gestreut wird. Es gibt hier immer Herausforderungen und Down-Phasen in denen es einfach mal nicht so läuft. Die Erfahrung muss man meiner Meinung nach aber auch machen. Wenn ich aber dann zum Beispiel an einem größeren Spielfilm mitgewirkt habe und mich am Ende bei der Premiere auf dem roten Teppich wiederfinde und auf einmal alle Fotos von mir machen wollen, spüre ich definitiv den Hollywood-Glamour, von dem immer alle reden.