Habt ihr ab November noch nichts vor? Sucht ihr noch nach einem guten Job? Dann hätten wir da vielleicht was für euch. Oder besser gesagt: "God's Little People Cat Rescue", ein Tierheim für Katzen, hätte da vielleicht was für euch. Gesucht wird ein Babysitter für 55 Katzen auf der griechischen Insel Syros, während die Besitzerin abwesend ist. Los geht's laut Anzeige Anfang November, die Bewerbungsphase läuft noch bis Ende August.

"Sie haben 55 Katzen in Ihrer Obhut und müssen in der Lage sein, sie alle zu überblicken, zu füttern und medizinisch zu behandeln", heißt es in der Jobbeschreibung. Wer die Natur schätze und Ruhe möge, sei besonders geeignet für den Job: "Wir befinden uns in einem abgelegenen Naturschutzgebiet, das im Winter sehr ruhig und still ist." Andererseits dürfte es mit so vielen Katzen nicht langweilig werden.

Katzensitter gesucht: Job-Angebot geht viral

Der Teilzeitjob nehme circa vier Stunden pro Tag in Anspruch und ist zunächst für mindestens sechs Monate vorgesehen. Kein Wunder, dass das Angebot in den letzten Tagen schon die große Runde im Netz gemacht hat: Der Facebook-Post wurde binnen einer Woche über 15.000 Mal geliked, 23.000-fach geteilt und mit fast 24.000 Kommentaren versehen. Wer sich bewerben möchte, sollte sich also ranhalten – die Konkurrenz ist groß!