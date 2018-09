NEON-Traumjob: Wie wird man eigentlich ... Musicaldarsteller?

Ich heiße Philipp Büttner, komme aus Würzburg, bin 27 Jahre alt und spiele zurzeit „Aladdin“ in Hamburg.

Ich würde sagen ich bin nicht die typische Rampensau, die im privaten Leben bei jeder Party oder überall irgendwie der Mittelpunkt ist. Aber auf jeden Fall bin ich eine Rampensau, sonst hätte ich nicht den Beruf gewählt. Und ich glaube, das ist genau das Schöne: Dass ich das da rauslassen kann.

Ich habe auch Musical eine lange Zeit gar nicht gekannt. Und deswegen hat das immer so gependelt zwischen „Ich möchte Sänger werden“ und „Ich möchte Schauspieler werden“.

Und dann habe ich mit 14, witzigerweise hier in der „Neuen Flora“ , „Tanz der Vampire“ angeschaut und dachte „Wow. Da kommt genau alles zusammen, was du gerne machst“.

Ich liebe an meinem Job die Vielseitigkeit. Also wenn ich überlege: Ich bin 2014 fertig geworden und ich habe seitdem – ich weiß nicht – sechs, sieben, acht Stücke gespielt und das Genre Musical ist so vielseitig was die Musik angeht. Also ob das klassische Musik ist oder Rock oder Pop. Oder auch: Ist es eine Komödie oder ist es was Tragisches. Das hat ein riesiges Spektrum und da immer wieder etwas Neues zu machen, das liebe ich!

Es gibt ein großes Problem an dem Job und das ist das Reisen. Man muss einfach immer flexibel sein mit seinem Wohnort. Das heißt man ist nie da, wo die Freunde, wo der Partner, wo die Familie ist und sitzt deswegen viel im Zug – oder im Flugzeug.

Ich sage immer: Macht viel in dem Bereich und alles, was euch Spaß macht. Und dann kommt es auch nicht darauf an, ob du lieber zum Ballett gehst oder zum Steppen, oder zum Hip-Hop-Tanz. Oder ob du lieber klassisch singst oder in eine Metal-Band gehst. Weil das kommt früh genug, dass du das alles machen musst. Aber suche dir all die Sachen raus, die dir Spaß machen. Weil das ist, glaube ich, der Schlüssel. Bei acht Shows die Woche, wenn man da keinen Spaß hat, wird es schnell sehr hart. Also da früh anfangen und genau diese Lust daran haben.