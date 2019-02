Wir ziehen von Zuhause aus, wir fühlen und frei, wir können tun und lassen was wir wollen – bis der erste Brief vom Vermieter kommt. Auf einmal tun sich Fragen über Fragen auf: Wann muss man die Wohnung streichen? Dürfen wir ein Haustier haben? Darf man in der Wohnung rauchen? Und ist es in Ordnung, auf dem Balkon zu grillen?

Denn spätestens wenn in der Altbauwohnung ständig die Sicherung rausfliegt oder trotz Lüften ein hartnäckiger Schimmel die Wände hoch kriecht, ist es an der Zeit, sich über seine Rechte als Mieter bewusst zu werden. Zwar ist es im weitesten Sinne unsere Wohnung, doch etwas zu mieten ist anders als etwas zu besitzen – wir sind nicht allein verantwortlich. Wer Miete zahlt, hat oft das Recht, den Vermieter um Hilfe zu bitten oder eine Rückerstattung aufkommender Kosten einzufordern. Genauso hat die persönliche Freiheit als Mieter aber auch Grenzen – denn auch wir haben Pflichten und Regeln, an die wir uns halten müssen. Wie gut kennst du dich mit dem Mieten aus?

Wie gut kennst du deine Rechte und Pflichten als Mieter? Hier im Test findet du es heraus: