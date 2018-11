Mit dem Update auf das Betriebssystem iOS 12.1 bietet Apple seinen Nutzern einige neue Funktionen – und dazu gehören wieder jede Menge neue Emojis. Um genau zu sein: 158 sind es insgesamt. Viele davon sind selbsterklärend: Es gibt jetzt Menschen mit roten Haaren, mit Glatzen, alles natürlich in verschiedenen Hautfarben. Auch die Tierwelt wird artenreicher, Apple-User können ihre Nachrichten mit Papageien, Nashörnern oder Waschbären aufpeppen. Man weiß ja nie, wann man was braucht.

So weit, so gut. Doch im Reich der modernen Hieroglyphen gibt es ein neues Emoji, das bei den Nutzern viele Fragen aufwirft. Die erste und wichtigste: Was ist das? Und die zweite: Wann soll ich das bitte benutzen?

Was bedeutet das verzogene Gesicht?

Es geht um ein gelbes Gesicht, das – wie schon angedeutet – einen undefinierbaren Ausdruck aufgesetzt hat. Eine Augenbraue ist hochgezogen, ein Auge zugekniffen, der Mund ist verzogen, das Gesicht ist an den Seiten leicht rot angelaufen. Eine Mischung aus einer komischen Grimasse, einem Augenzwinkern und leichtem Erröten. Aber wie nennt man das Gefühl oder den Zustand, der aus der Kombination dieser drei Dinge folgt?

Darüber rätseln die User auf Twitter, seit das neue Emoji verfügbar ist. Das Bild stelle einen Schlaganfall dar, meint ein Nutzer. "Nicht besonders sensibel, aber ich sehe, was du meinst", antwortet ein anderer.

“Hi, I am having a stroke. Can you call 911 for me? Thank you very much.” pic.twitter.com/QlSximAxtE — My Work Here Is Done 🇺🇸 (@MyWorkHeresDone) 2. November 2018



Vielleicht aber stellt das Emoji auch einen Menschen Sekunden nach einem Tequila-Shot dar – auch das ist keine ganz abwegige Theorie.

When you do a shot of tequila https://t.co/fNSSr5ibRD — don (@lolzdonz) November 2, 2018



Oder wenn man seinen Kontostand nach einer Partynacht überprüft.

checking your bank after a night out https://t.co/Fi6umpDrej — T👻 (@tiabinghamx) November 1, 2018



Andere fühlen sich gleich an ein ganz prominentes Gesicht erinnert.

So about that new emoji... pic.twitter.com/6zhz76Vcg4 — Gnome of Steel (@yinzer58) November 1, 2018

Am überzeugendsten, weil wohl irgendwie medizinisch korrektesten, wirkt da noch die Erklärung von Twitter-Nutzerin Gabbie Graf. "Wenn der Zahnarzt eine Seite von deinem Gesicht betäubt hat", übersetzt sie die Mimik.

When the dentist numbs one side of your face to fill cavities https://t.co/SMgTkqqXIf — Gabbie Graf (@gabgraf13) November 1, 2018

Wie dem auch sei. Am Ende wird die Bedeutung des Emojis doch wieder in einem längeren Kommunikationsprozess zwischen Millionen von Messenger-Nutzern ausgehandelt werden. Und irgendwann wird sich eine Mehrheit unbewusst darauf einigen, was uns dieses Gesicht wirklich sagen will. Und dann werden es alle so benutzen. So wie bei einigen anderen, die von den Herstellern eigentlich ganz anders gedacht waren. Aber Kommunikation ist eben, was man draus macht.