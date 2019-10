Knapp vier Stunden sind wir täglich mit dem Handy online. Einen Großteil der Zeit verbringen wir dabei auch mit dem Schreiben von Nachrichten, ob bei Instagram oder in Messanger-Diensten. Kein Wunder also, dass wir immer flinker darin werden, unsere Texte einzutippen. Forscher der ETH Zürich und der University of Cambridge haben jetzt sogar herausgefunden: Wir tippen mittlerweile fast so schnell wie auf einer herkömmlichen PC-Tastatur.

In einer Studie mit über 3700 Teilnehmern untersuchten die Forscher das Tipp-Verhalten der Probanden am Touchscreen. Das Ergebnis: Entscheidend für die Geschwindigkeit ist die Anzahl der benutzten Finger. Ganze 74 Prozent der Probanden nutzten beide Daumen zum Schreiben von Nachrichten – und waren damit deutlich schneller. Auch die Autokorrektur hatte einen positiven Einfluss auf die Tippgeschwindigkeit.

Mach den Test

"Wir waren erstaunt, dass Smartphone-Nutzer im Durchschnitt 38 Wörter pro Minute mit zwei Daumen tippen, das sind nur 25 Prozent weniger als die Leute im Schnitt an einer Computer-Tastatur tippen", sagt Anna Feit, Forscherin im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion an der ETH Zürich und eine der Co-Autorinnen der bisher größten Studie zu diesem Thema. Teilnehmer aus über 160 Ländern beteiligten sich an dem Onlinetest – der schnellste Tipper schaffte dabei 85 Wörter pro Minute. Zum Vergleich: Beim Schreiben im Zehn-Finger-System auf der Tastatur, sind liegt man mit 80 bis 100 Wörtern pro Minuten schon im oberen Schnellschreiber-Feld. Wer den Handy-Rekord herausfordern will, kann auf typingtest.aalto.fi den Test machen.

Laut der Studie sind junge Tipper übrigens deutlich flinker mit den Fingern: Die 10- bis 19-Jährigen schrieben etwa zehn Wörter pro Minute mehr als Menschen im Alter von 40 Jahren. Die Forscher vermuten, dass sich das "Typing-Gap" zwischen Computer-Tastatur und Handytouchscreen in den kommenden Jahren noch verringern wird, da immer mehr Menschen fast nur noch am Smartphone schreiben.