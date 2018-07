先週にツイッターにアップしたが結構面白いからここにもシェアします。 Swipe right for English 2016年の幽霊画廊に展示されたLINK FACTORYの相蘇敬介さんの「姑獲鳥」が海外に話題になってます。海外のSNSアプリ内で姑獲鳥の顔使ってるMOMOというアカウント連絡するとグロ画像などで返事来る事でネット伝説になった。しかし原作と妖怪の情報で逆にキモカワのゆるキャラとして人気になりました。 ツイッターで是非皆のアカウント見て下さい。 Check out everyone’s accounts on twitter Creator: @ aiso_link of @ linkfactory Additional art by: @ slimyswampghost @ OhThatNK @ Viiperfish #creepymomo #momo #creepypasta #linkfactory #yokai #妖怪 #姑獲鳥 #相蘇敬介 #ubume #aizawakeisuke

