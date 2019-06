Stylische, nachhaltige und faire Schuhe zu finden, die man sich noch dazu noch leisten kann, fühlt sich manchmal an, als würde man nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Entweder sie sind schön, aber sprengen das Budget oder andersrum: Du kannst sie dir leisten, würdest aber lieber barfuß als in diesen Schuhen durch die Weltgeschichte spazieren.

Inzwischen gibt es aber, wie im gesamten Fair-Fashion-Bereich, definitiv Brands, die sich in Sachen Ästhetik und Preis nicht von ihren Kollegen aus dem Mainstream unterscheiden. Gute Nachrichten für alle, die Schuhe lieben, aber nicht auf ihre gewohnten Designs verzichten möchten.

Die Auswahl ist endlos

Ob Sneaker, Sommerschuhe oder Schuhe für ein festliches Event: Nachhaltige Schuhe gibt es für jeden Geschmack. Recyceltes Plastik, Naturfarben und giftfrei gegerbtes Leder sind dabei die Essentials. Wie schön die Umsetzung dieses Prinzips aussehen kann, zeigt euch unsere Fotostrecke zum Thema. These boots are made for walking!