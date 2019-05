Weniger Fleisch kaufen und essen, regional und nach Saison einkaufen, auf Plastikverpackungen verzichten – die eigene CO2-Bilanz lässt sich mit kleinen Veränderungen schon nachhaltig verbessern. Doch wie so oft ist einer der größten Klimakiller etwas, auf das man ungern verzichten möchte: das Reisen. 12,36 Tonnen CO2 verbraucht der Deutsche im Durchschnitt, Vielflieger noch deutlich mehr. Die Kreuzfahrt oder der Langstreckenflug schlagen beim CO2 Verbrauch ordentlich zu Buche. Und laut der Analyse der Forschungsgemeinschaft für Urlaub und Reisen waren die Deutschen 2018 so viel unterwegs wie nie.

Doch was tun? Schließlich war die Südamerika-Reise ein Kindheitstraum, und Zugreisen, selbst innerhalb Deutschlands, können ganz schön lang und anstrengend sein. Ein Berliner Unternehmen versucht es nun mit neuem Anreiz: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten drei Tage mehr Jahresurlaub, wenn sie keine langen Flugreisen mehr antreten. "Jeder weiß, dass Flugreisen ein Klimakiller sind", sagt Geschäftsführerin Katja von der Bey von Weiberwirtschaft. Das Gründerinnenzentrum in Berlin-Mitte will mit seiner Aktion vor allem als Beispiel für andere Unternehmen vorangehen, auch wenn der Effekt erstmal nur symbolisch sei.

In anderen Ländern hat sich der Verzicht aufs Fliegen schon zum regelrechten Trend entwickelt. In Schweden verzichten immer mehr Politiker und Prominente auf Flugreisen und gehen damit in die Öffentlichkeit. Bestes Beispiel: Klimaaktivistin Greta Thunberg, die sogar mit dem Zug nach Davos reiste. Und das Ganze hat sogar einen Namen – „Flygyskam“, zusammengesetzt aus den schwedischen Wörtern für Fliegen und Schande.

Und auch in Deutschland ist der Trend längst angekommen. Bloggerin Madeleine Alizadeh, bekannt als "dariadaria", postete bei Instagram ein Foto von ihrer Nachtzugfahrt innerhalb Deutschlands. Dazu schrieb sie: "Zwölf Stunden hin und morgen zurück per Nachtzug für ein vierstündiges Meeting in Düsseldorf. Glaubt mir: Morgen in ein Flugzeug zu steigen, wäre so viel einfacher gewesen. Aber dann denke ich an Greta Thunberg, die 60 Stunden mit dem Zug fährt, um ihr Ziel zu erreichen. Wir leben in Zeiten, in denen wir unsere Komfortzone verlassen müssen."