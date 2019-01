Jamaika tut es, Rewe tut es – und sogar die EU will es tun: Sie alle verzichten in naher und etwas fernerer Zukunft auf Plastik. In Form von Einweggeschirr, Tüten oder Verpackungen. Die Themen Klima und Klimaschutz waren nie so präsent wie im letzten Jahr – und während sich die Regierungen auf der Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz noch um Zahlen streiten, setzen sich immer mehr Menschen on- und offline für den Klimaschutz ein.

Warum also nicht das neue Jahr nutzen und nicht nur etwas für sich, sondern auch für die Umwelt tun? Denn während die Klassiker der guten Vorsätze, wie mehr Sport oder weniger Rauchen, oft eine Mammut-Aufgabe sind, können schon kleine Veränderungen im Alltag viel für die Umwelt verbessern.

Einen Mehrwegbeutel in der Tasche, einen To Go-Becher für den Kaffee oder ein Besuch auf dem Flohmarkt – NEON hat simple Tricks für euch, um den eigenen Konsum verantwortungsvoll und nachhaltig zu gestalten. Aber auch hier gilt, wie bei allen Vorsätzen: Um etwas zu verändern, muss man nicht alles auf den Kopf stellen. Schon kleine Veränderungen im Alltag können viel bewirken – und jeder sollte das tun, was er oder sie will und kann.