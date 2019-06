Nicht nur auf Instagram haben Themen wie Nachhaltigkeit, Fair-Fashion und Minimalismus Einzug gehalten – sondern auch in die Bücherregale. Klar, man kann sich seine Infos zum plastikfreien und achtsameren Leben auch aus dem Internet ziehen – aber manchmal hat man einfach gerne ein richtiges Buch in der Hand. Vor allem wenn es aus so fortschrittlichem Material wie alten Apfelresten besteht (gesehen in "Einfach plastikfrei leben" von Charlotte Schüler).

Sieben Bücher für mehr Nachhaltigkeit

Da es mittlerweile eine ziemlich große Auswahl an Büchern für ein nachhaltiges Leben gibt, haben wir für euch die Verlage durchstöbert und unsere sieben Favoriten für euch Probe gelesen. Mit diesen Ratgeberbüchern könnt ihr nicht nur Gutes für die Umwelt tun, sondern gleich auch noch eure Wohnung aufräumen, euren Kopf frei machen oder bares Geld sparen. Für jede Lebenslage ist eines dabei. Viel Spaß beim Schmökern!