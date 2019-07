Vor einigen Wochen habe ich euch daran teilhaben lassen, wie ich mein komplettes Badezimmer auf nachhaltig umgestellt habe. Ein halbes Jahr lang habe ich Produkte getestet, Alternativen gesucht und ganz schön viel gelernt. (Den kompletten Selbstversuch lest ihr hier.) Aber bei einem Raum in der Wohnung sollte es natürlich nicht bleiben, also habe ich meine Küche in Angriff genommen. Schließlich wird da am meisten Müll produziert.

Mehr Nachhaltigkeit in der Küche

Klar, am meisten fällt dort natürlich Verpackungsmüll von Lebensmitteln an. Ich versuche, immer öfter in Unverpacktläden zu kaufen, auf den Wochenmarkt zu gehen und nehme im Supermarkt keine Plastiktüten mehr mit. Aber durch meine Zöliakie, also meine extreme Unverträglichkeit auf Gluten (die ganze Geschichte könnt ihr auch hier nachlesen), kann ich viele Dinge leider nicht ohne Verpackung kaufen, da die Gefahr besteht, sie zu kontaminieren. Brötchen, Mehl, Nüsse, Nudeln und Co. landen bei mir deswegen auch weiterhin verpackt im Einkaufswagen.

Trotzdem gibt es ganz viele kleine Dinge, die ich – und ihr natürlich auch – in der Küche verändern konnte, damit sie nachhaltiger wird. Und das war weder besonders teuer, noch kompliziert. In dieser Fotostrecke zeige ich euch, wie's geht.