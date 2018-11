Hochzeiten werden häufig von langer Hand geplant und sollen am Ende so perfekt wie möglich aussehen. Das ist verständlich, schließlich erlebt man diesen Tag – hoffentlich – nur einmal im Leben.

Bei der Planung gibt es so viel zu beachten: Wo soll gefeiert werden? Wie sieht es mit der Deko aus? Wie viele Menschen sollen eingeladen werden? Wo findest du das Kleid deiner Träume? Wie schaffen wir es, dass unsere Hochzeit allen in Erinnerung bleibt? Was wird unsere Hochzeit besonders machen?

Wie mache ich meine Hochzeit umweltfreundlicher und nachhaltiger?

Während du all das planst, wäre es allerdings toll, wenn du für einen Moment innehalten und dich fragen würdest: Lohnt sich das wirklich? Ist es den Moment wirklich wert? Nehmen wir das Beispiel Ballons: Während sie schön aussehen und der Gedanke, die Wünsche für das Paar daran zu knoten und in den Himmel zu schicken sehr nett ist, sind sie in Wahrheit vor allem eine riesige Umweltsünde. Laut Umweltschutzorganisationen verheddern sich Seevögel und Schildkröten gern in den Schnüren der Ballons, die mitsamt der guten Wünsche häufig im Meer oder anderen Gewässern landen. Ist das den Moment wert?

Mehr dazu, warum Luftballons auf Hochzeiten kein bisschen romantisch sind, liest du hier.

In unserer Fotostrecke findest du noch ein paar Hochzeitsbräuche und -traditionen, die zwar irgendwie hübsch aber auch verdammt schlecht für die Umwelt sind – und Alternativen, die vielleicht auch einen Gedanken wert sind.