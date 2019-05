Anna Sorokin gab sich in New York als reiche deutsche Erbin Anna Delvey aus und schaffte es in den Inner Circle der High Society. Jetzt sitzt die 28-Jährige im Gefängnis. Um einen Kredit in Höhe von 25 Millionen Dollar zu bekommen, wurde Anna kriminell. Sie fälschte Dokumente, erfand Finanzberater, die es nicht gab und eine Erbschaft, die nicht existierte. Manchen erzählte sie, sie stamme Aus Köln. Dass ihr Deutsch nicht wirklich gut war, fiel zwar auf, störte aber offenbar niemanden. Im Mai 2017 reiste Delvey mit Freundinnen, darunter eine Fotoredakteurin der "Vanity Fair", Rachel Williams, nach Marrakesch. Der Urlaub sollte für Williams in einer Katastrophe enden. Denn schon bald funktionierten Delveys Kreditkarten nicht mehr. 62.000 US-Dollar zahlte die Redakteurin. Im Oktober 2017 wurde Anna Delvey verhaftet. Im berüchtigten Gefängnis von Rikers Island wartete sie auf ihren Prozess. Am 9. Mai 2019 wurde sie schuldig gesprochen. Sie muss mindestens vier und höchstens zwölf Jahre ins Gefängnis. Außerdem muss sie ihren Erben 200.000 US-Dollar sowie eine Geldstrafe von 20.000 Dollar zahlen. Die Geschichte der "fake German heiress" ("gefälschte deutsche Erbin") wird jetzt sogar verfilmt. Shonda Rhimes, die Macherin von "Grey's Anatomy“, wird eine Dokumentation über Delveys üble Machenschaften für den Streamingsender Netflix produzieren. Inzwischen wurde Sorokin des Betrugs schuldig gesprochen. Das genaue Strafmaß soll am 9. Mai verkündet werden. Sorokin drohen laut "New York Times" 15 Jahre Gefängnis.