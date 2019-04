Über 200.000 Dollar hat Anna Sorokin gestohlen. Jahrelang spielte sie die Rolle der deutschen Millionen-Erbin, ihre Opfer fielen eiskalt darauf rein. Festgehalten hat sie ihren Aufstieg in der New Yorker Society auf Instagram. Jetzt sitzt sie im Knast, aber der Instagram-Account ist immer noch online. "theannadelvey" heißt er und in der Bio steht schlicht und einfach "Retired Intern", Praktikantin im Ruhestand.

Eigentlich ist Anna Sorokin die Tochter eines russischen LKW-Fahrers, mit dem sie als sie 16 Jahre alt war, nach Eschweiler zog. Nach der Schule wollte sie raus aus der Kleinstadt und begann ein Praktikum beim Magazin "Purple" in Paris, wo auch einige ihrer ersten Instagram-Posts zu verorten sind.

So weit, so true. Aftershowpartys von Fashionevents und Treffen mit großen Designern ließen sie die Luft der Schönen und Reichen schnuppern und sie war begeistert. Next stop: New York. Die Stadt der vielen Möglichkeiten. "If you can make it there you’ll make it anywhere!", wie schon Frank Sinatra den Big Apple besang.

Und Anna Sorokin schaffte es, sie konnte sich in die Reihen der High Society in New York schmuggeln. Ihre Masche: Erst ganz viel Großzügigkeit zeigen und dann nebenbei um noch viel größere Summen bitten. Von nun an weichen in ihrem Account schlechte Selfies Schnappschüsse vom Leben der Schönen und Reichen. Bilder von moderner Kunst, den Straßen von New York, Urlaubsbilder, Designerklamotten und den Hotels, in die sie sich durch charmante Ausreden á la "Oh ich habe meine Kreditkarte gerade nicht da, aber hier 100 Dollar Trinkgeld" Zutritt verschaffte.

Der gesamte Account wirkt unglaublich artsy. Wüssten wir nicht, was wir jetzt wissen, könnte der Kanal auch Blair Waldorf von "Gossip Girl"gehören. Die perfekte Illusion. Quasi eine Tagebuch eines High-Society-Girls.

Anna "Delvey" Sorokin hat auf Instagram 348 Beiträge und nur drei andere Accounts abonniert: "Architectural Digest", die Inneneinrichtungsseite schlechthin, "Forbes" (duh) und eine ihrer wenigen "Freundinnen", Neffatari Davis, die in einem der Hotels, das Anna Sorokin so erfolgreich abzockte, arbeitete.

In Gucci, Supreme und Yves Saint Laurent gekleidet, zog sie von Luxus Hotel zu Luxus-Hotel, gab mal locker Conciergen, wie Davis, 100 Dollar Trinkgelder, lud ihre Freunde und mögliche Geschäftspartner in Gourmet-Restaurants ein oder charterte einen Privatjet. Doch das Geld dafür war immer nur geliehen. Erst als sie für einen Kredit gefälschte Dokumente vorlegte, flog sie auf.

Ihre letzten Posts ähneln wieder dem Anfang des Accounts: Selfies.

Ein Selfie mit Tier-Filter ergatterte über 5.000 Likes. "Zumindest kannst du jetzt I 'I did it my way‘ singen", "#freeAnna" oder "Legende" schreiben ihre Fans in den Kommentaren. Sie ist eine Betrügerin und dennoch sind viele von ihr fasziniert. Mittlerweile über 64.000 Abonnenten sind der Beweis dafür. Sie tauchen gerne in ihren Account ein, der ein bisschen einen Beweis für den, wenn auch zeitlich begrenzten, Erfolg ihrer Betrugskunst liefert.