Los Angeles. Eine blonde, etwas korpulentere Frau steht an einem Zebrastreifen. Sie trägt eine dunkle Bluse und einen schwarzen Mini-Rock. Hinter ihr überqueren drei Frauen in Bikini die Straße. Sie gucken die Frau an. Es sind weniger beobachtende als verachtende Blicke. "Oh Gott, ist die Frau fett" ist aus ihren Gesichtern zu lesen.

Haley Morris-Cafiero selbst hat diesen Moment mit ihrer Kamera festgehalten. Die Amerikanerin hat viele solcher Bilder geschossen und nun sogar ein Buch rausgebracht. "The Watcher"(deutsch: die Beobachter) heißt es. Die Fotos zeigen, wie Menschen auf sie und ihr Äußeres reagieren.

Bodyshaming gibt es überall

Auf die Idee für das Projekt kam sie 2010 in New York, als sie von sich ein paar Bilder aufnahm. Als sie die Fotos anschließend durchging, fiel ihr ein Mann im Hintergrund auf, der sie spöttisch musterte. "Er wurde gerade selber fotografiert", schreibt Morris-Cafiero auf ihrer Website. "Allerdings guckte er nicht in die Kamera, sondern nur auf mich."

Sie beschloss, fortan die Reaktionen von Fremden, die sich in der Öffentlichkeit über sie lustig machten, festzuhalten. Dafür reiste sie in Städte wie Prag, New York, Los Angeles, oder Barcelona und stellte sich an viel besuchte Orte. Mit Hilfe eines Assistenten oder eines Stativs mit Selbstauslöser fotografierte sie etwa fünf Minuten die Menschen um sich herum. Das traurige Ergebnis: egal ob Polizist oder Kinder - vor Bodyshaming ist kaum jemand gefeit.

"Heute kommunizieren Menschen mit Blicken"

Als sie im Februar 2013 die ersten Fotos ins Netz stellte, brach eine hitzige Diskussion aus. Die einen fanden ihre Aktion großartig, die anderen beleidigten die Fotografin. Sie sie habe anonyme Mails bekommen, in denen ihr geraten worden sei, lieber zu Hause zu bleiben, sagte sie der Onlineportal "The Cut". "Fettes Stück Schmalz, lass lieber die Finger von den Donuts und fang an Sport zu machen. Es macht mich schon krank, dich nur anzuschauen" habe ihr zum Beispiel jemand geschrieben.

Dennoch entschied sie, eine Kickstarter-Kampagne zu starten. Mit Erfolg. Sie sammelte genügend Geld, um die Fotos in einem Buch zu veröffentlichen. "Ich möchte die Menschen dazu ermutigen, sich selbst zu lieben, unabhängig davon, was andere Leute denken. Sei es gut oder schlecht", erklärt Haley die Idee hinter ihrem Bildband. "Heutzutage kommunizieren Menschen mit Blicken. Die Leute sehen, wie andere sie ansehen und konstruieren vor diesem Hintergrund ihr Selbstbild."

Mehr von Haley Morris Cafiero findet ihr auf ihrer Website.