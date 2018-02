Karl Pollard kann noch immer nicht fassen, was passiert ist. "In der einen Minute habe ich noch meine Zähne geputzt, in der nächsten wurde mir gesagt, ich sei ein Pädophiler", sagte der 46-Jährige der britischen Zeitung "Independent".



Der Hintergrund: Der Engländer wurde von Mitarbeiter eines Travelodge-Hotels in Macclesfield verdächtigt, ein Pädophiler zu sein - nur weil er mit seiner 14-jährigen Tochter ein Doppelzimmer gebucht hatte. Dabei sei ihm gesagt worden, das sei das einzig verfügbare Zimmer gewesen. Allerdings habe ihn die Rezeptionistin bei der Ankunft schon so komisch angeguckt, so der Familienvater: "Ich dachte mir zunächst nichts dabei, als wir in unser Zimmer gingen, um unsere Sachen auszupacken", sagte er. "Doch etwa zehn Minuten später klopfte auf einmal eine Polizistin an meiner Tür."

Tochter bricht bei Polizeibefragung in Tränen aus

Zunächst habe er gedacht, dass irgendetwas Schlimmes mit seiner Mutter passiert sei. Seine Tochter Stephanie und er hatten nämlich extra eine vierstündige Zugfahrt nach Macclesfield auf sich genommen, um seiner an Lungenkrebs erkrankten Mutter beizustehen. "Auf einmal sagte mir die Beamtin, dass sie vom Hotel einen Anruf erhalten haben", schilderte er den Vorfall der Zeitung. "Sie hatten die Vermutung, ich sei ich ein Pädophiler, der sich jetzt an einer Minderjährigen vergreifen wolle."

Die Reise sei für ihn durch den Krankheitsfall ohnehin schon extrem emotional gewesen. Doch dieser Vorfall habe das Ganze auf die Spitze getrieben – zumal die Angelegenheit mit dem Erscheinen der Gesetzeshüter noch längst nicht erledigt war. Stephanie und er wurden mitgenommen und anschließend getrennt voneinander verhört. "Ich musste ihnen erst einmal erklären, dass ich auch wirklich ihr Vater bin", so Pollard. "Die Polizei glaubte mir zwar schnell, meine Tochter brach dennoch in Tränen aus. Sie hatte Angst, dass auch ich ihr weggenommen werden würde."

Es ist kaum vorstellbar, wie schlimm die Situation für das Mädchen gewesen sein muss. Denn ihr Vater ist so ziemlich der Einzige, den der Teenager in ihrem Leben noch hat. Ihre Mutter Kim, Karls Frau, leidet an Multipler Sklerose und ihre Oma ist nun an Lungenkrebs erkrankt.

Hotel hat sich bei Vater und Tochter entschuldigt

Mittlerweile hat sich Hotel bei den beiden entschuldigt und dem Vater und seiner Tochter die Aufenthaltskosten erstattet. Ein Sprecher von Travelodge stellte aber klar, das Personal sei dazu angehalten, in Verdachtsmomenten die Polizei zu verständigen: "Nur lagen wir eben dieses Mal falsch." Auch die Polizei von Cheshire lobte das schnelle Handeln der Mitarbeiter.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Mitarbeiter eines Travelodge-Hotels einen Vater zu unrecht als pädophil beschuldigten. Bereits im vergangenen Jahr gab es laut dem "Independent" einen ähnlichen Vorfall. Auch damals musste sich ein Vater, der mit seiner Tochter auf Reisen war, rechtfertigen.