Der diesjährige Mai ist der heißeste seit fast 130 Jahren. Bei 30 Grad zieht es da viele zum Abkühlen ins Freibad. Doch angekommen am Schwimmbad ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, wie eine Umfrage von Statista in Zusammenarbeit mit YouGov zeigt. Mehr als jeder zweite Befragte ist genervt von Leuten, die ihren Müll herumliegen lassen. Genauso viele stören sich an schmutzigen Toiletten. Erstaunlicherweise haben damit mehr Befragte ein Problem als mit Badegästen, die ins Becken pinkeln (43 Prozent). 37 Prozent fürchten sich vor Diebstahl, genauso viele fühlen sich gestört von übermäßig alkoholisierten Badegästen. Trotz etlicher Nervfaktoren, zieht es die meisten dann aber doch ins Freibad: Nur neun Prozent gaben an, noch nie dort gewesen zu sein.