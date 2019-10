Zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, Infinity Pool, Sonnenterasse – und das alles in Pink. Diese Villa in Malibu lässt das Herz von Barbie-Fans höherschlagen. Der Clou: Jeder kann das Traumhaus in Los Angeles für zwei Nächte bei Airbnb mieten. Vom 27. bis zum 29. Oktober können bis zu vier Urlauber in dem Luxus-Puppenhaus leben. Und diesen Blick gibt es umgerechnet für gerade einmal 54 Euro die Nacht. Den Zuschlag bekommt, wer am 23. Oktober um 20 Uhr deutscher Zeit am schnellsten bucht. Und neben dem pinken Luxus gibt es noch mehr Extras: Zum Beispiel Fechtunterricht mit der Profi-Säbelfechterin Ibtihaj Muhammad. Das Ganze ist eine Aktion des Barbie-Herstellers Mattel und der Buchungsplattform Airbnb. Denn die Kult-Puppe feiert 2019 ihren 60. Geburtstag. Airbnb unterstützt im Zuge der Aktion das Charity-Projekt "The Barbie Dream Gap Project", eine Initiative zur Aufklärung über geschlechtsbezogene Vorurteile und zur Förderung junger Frauen. Wer die Jubiläums-Aktion verpasst, kann die Villa auch später bei Airbnb buchen – allerdings ohne Deko und zu einem anderen Preis.