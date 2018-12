Erfolgreiche Sitcoms haben oft eines gemeinsam: Running Gags. Ob Joey in "Friends", der alle Frauen und Männern fragt, wie es ihnen geht (Zitat: "How you doin'?"), oder Barney Stinson in "How I met your mother", der immer "please" antwortet, wenn er gefragt wird, was er in seinem Beruf eigentlich genau macht. Auch beim "Prinz von Bel-Air" gibt es so einen Running Gag – und zwar den "Carlton Dance".

Es ist der Tanz von Serien-Charakter Carlton Banks. Ein eigentlich stocksteifer, spießiger Streber, der eines Tages zu Tom Jones "It's not unsual" sehr bizarr tanzt. Gespielt wird Carlton von Schauspieler Alfonso Ribeiro. Er ist (wenn man so will) der Erfinder dieses Tanzes. Als solcher achtet Ribeiro besonders darauf, dass sein geistiges Eigentum nicht kopiert wird. Doch genau das musste er nun feststellen.

"Fortnite" soll den "Carlton Dance" kopiert haben

Das beliebte Computerspiel "Fortnite" soll seinen Tanz kopiert haben. Im Spiel gibt es nämlich ein sogenanntes Emote – das sind in der Regel provozierende Tänze, die man mit seinen Charakter auf dem Schlachtfeld machen kann – das dem "Carlton Dance" gleicht. Und es heißt sogar "Fresh" - offenbar in Anlehnung an den Original-Sitcom-Titel "The Fresh Prince of Bel Air". Aus diesem Grund wirft der Darsteller dem Spieleentwickler Epic Games vor, seinen Tanz geklaut zu haben. Das berichtet nun die US-Website "TMZ". Demnach will Ribeiro den Entwickler sogar verklagen, weil sie ohne Erlaubnis sein geistiges Eigentum verwendet hätten.

In einem Statement seines Anwalts, das dem Portal vorliegt, heißt es: "Epic hat mit downloadbaren Spielinhalten Rekordprofite eingefahren, und dazu zählen auch Emotes wie 'Fresh'. Dennoch hat Epic es bislang versäumt, Mr. Ribeiro für die Verwendung seines ikonischen geistigen Eigentums zu entschädigen oder ihn überhaupt um Erlaubnis zu fragen."

"Prinz von Bel-Air"-Darsteller ist mit seiner Klage nicht allein

Alfonso Ribeiro verklagt allerdings nicht nur die "Fortnite"-Macher, sondern auch den Spiele-Vertrieb 2K Games. Im Basketball-Spiel "NBA 2k16" existiert ebenfalls ein Emote, das augenscheinlich auch an seinen Tanz angelehnt ist, wie dieses Video bei Youtube zeigt.

Im Übrigen ist der "Prinz von Bel-Air"-Darsteller mit seiner Klage nicht allein. Auch andere Künstler sind unzufrieden. Schauspieler Donald Faison, besser bekannt als Turk aus "Scrubs", hat Fornite zuletzt bei einem Panel auf dem Vulture Festival vorgeworfen, dass die Entwickler ebenfalls seinen berühmten Tanz-Stil "verdammt nochmal geklaut" hätten. Der US-Rapper 2Milly hat vor Kurzem sogar Klage gegen die Entwickler von Epic Games und 2K Games eingereicht, weil die Spiele angeblich seinen Tanz kopiert hätten.

Nur gibt es bei den Vorwürfen ein rechtliches Problem, wie der Business- und Entertainment-Anwalt Merlyne Jean-Louis dem US-Fernsehsender CBS erzählt hat. Demnach gebe es keine umfassenden rechtlichen Bestimmungen zur Nutzung von Choreografien, wie es zum Beispiel bei Texten oder Melodien der Fall sei. Die Chancen von Ribeiro auf Entschädigung für seinen Carlton-Dance sind also eher gering.

Quellen: Youtube / TMZ / Gamestar / Guardian