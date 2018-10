So hatte sich die Polizei in Blackpool ihre Fahndung vermutlich nicht vorgestellt.

Weil ein Mann am 20. September irgendetwas aus einem Restaurant klaute (hoffentlich etwas aufregenderes als Essen), veröffentlichten die Beamten ein Foto des Verdächtigen auf ihrer Facebook-Seite. Dazu schrieben sie: "Erkennen Sie diesen Mann?" Und das Internet reagierte prompt und zahlreich. Denn der Mann, der auf dem Überwachungskamerabild gerade eine Menge Bier aus einem Laden zu schleppen scheint, sieht einem Mann SEHR ähnlich, der uns fast allen ein Begriff sein dürfte: Ross Geller.

Keine 24 Stunden nach Veröffentlichung des Fotos hatte der Post bereits über 100.000 Kommentare und wurde über 66.000 mal geteilt.

Do you recognise this man? We want to speak to him in relation to a theft at a Blackpool restaurant on the 20th... Gepostet von Blackpool Police am Dienstag, 23. Oktober 2018

"Friends"-Witze Galore!

Und die Facebook-Community kramte alles aus der "Friends"-Witzekiste, was geht. Einige unserer Lieblingsbeispiele:

"I don't think it's been this guy's day, his week, his month or even his year."

"I was going to read the report for this but it was 18 pages... FRONT AND BACK! It rambled on for so long that I fell ASLEEP."

"Lay off him. He grew up with Monica. IF YOU DIDNT EAT FAST YOU DIDNT EAT!"

"If only he had pivoted, the camera wouldn’t have caught him!"

"Obviously he’s not as UNAGI as he thought!"

Vielleicht hatte auch einfach jemand sein Sandwich weggeworfen…

Nur eine Stunde nachdem sie es gepostet hatte, meldete sich die Polizei übrigens bereits zu Wort: "Vielen Dank an alle für eure schnellen Reaktionen. Wir haben in dieser Sache recherchiert und können bestätigen, dass David Schwimmer [der Schauspieler, der Ross spielt, Anm. d. Red.] zu diesem Zeitpunkt in Amerika war."

David Schwimmer selbst hat sich übrigens noch nicht zu dem Vorfall geäußert – vermutlich muss er erstmal seinen Kaffee austrinken oder ein paar Dinoknochen abpinseln –, aber so richtig überzeugt sind wir von der Erklärung der Polizei noch nicht ...