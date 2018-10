Hast du dich schon mal gefragt, was dein Nachbar wohl so googelt wenn die Lichter aus sind? Oder was man in München so sucht, wenn man einen einsamen Abend ein bisschen spaßiger machen will? Falls ja, kommt hier die Studie deiner Träume: Denn die Amateur-Porno-Seite "My Dirty Hobby" hat sich mal unter ihren Nutzern umgeschaut und dabei ein paar interessante Feststellungen gemacht.

So lässt sich zum Beispiel festlegen, aus welcher Stadt die meisten Aufrufe der zur Zeit 208 meistbesuchten Internetseite in Deutschland kommen:

Frankfurt 8,44% Berlin 6,96% Hamburg 4,93% München 4,56% Köln 4,52% Stuttgart 2,65% Essen 1,72% Dortmund 1,42% Nürnberg 1,27% Düsseldorf 1,27%





Bei den meistgesuchten Kategorien liegen in der Bundesrepublik übrigens Anal und Golden Shower (Anpinkeln) ganz vorne, dicht gefolgt von Creampie (Ejakulat läuft aus Körperöffnungen), BBW (Big Beautiful Women), MILF Mature (reife Frauen), Facials (Ejakulat im Gesicht), Teens, Fisting, Latex Leather und Big Tits.

Worauf die größten deutschen Städte stehen, siehst du oben in der Fotostrecke.