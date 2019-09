"Sturm auf Area 51": Auf der Suche nach Aliens

Mitten im US-Bundesstaat Nevada, etwa 2 Stunden Autofahrt nördlich von Las Vegas trafen sich Neugierige, Leute in Feierlaune und Personen, die an Außerirdische glauben. Alljährlich findet in dieser Gegend das "Area 51" Musikfestival statt. Doch in diesem Jahr kam durch einen Aufruf auf Facebook eine ganz besondere Dynamik mit dazu. Denn dort wurde dazu aufgerufen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das militärische Sperrgebiet Area 51 zu stürmen, um dort Aliens zu entdecken. Millionen Menschen hatten das gelesen und angeklickt und viele wollten mit dabei sein. Hier die Stimmen von einige Schaulustigen: "Wir haben auf Facebook vor ein paar Monaten davon gehört und wussten, es ist ein Scherz. Aus Spaß haben wir es angeklickt. Aber als es immer mehr wurden, haben wir beschlossen, hinzufahren und einen lustigen Ausflug zu machen. Daher sind wir da, gehen campen und werden die Militärbasis so oft wie möglich von hier aus überprüfen." "Warum würde man so etwas je verpassen wollen? Ein Haufen fremder Menschen in seltsamen Kostümen, die außerhalb einer Militärbasis stehen. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Es ist wie an Halloween und wir nerven die Leute ein bisschen." Passiert ist am Ende wenig. Es gab einige Verhaftungen. Aber der große Sturm blieb aus. Auch wenn es weiterhin Personen gibt, die fest an Aliens glauben: "Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll, aber ich denke, wenn du diese Erfahrung machst, dann wirst du es glauben. Es gibt Dinge, die man selbst gesehen haben muss. Und ich bin einer, der daran glaubt. Es gibt Außerirdische." Die Verschwörungstheorie geht auf eine Geschichte aus dem Jahr 1947 in New Mexico zurück. Damals soll angeblich eine fliegende Untertasse abgestürzt und seitdem zusammen mit den Insassen in der Area 51 versteckt worden sein. Die US-amerikanische Regierung bestätigte erst im Jahr 2013, dass es dieses Areal überhaupt gibt und sagte, dass es für geheime Flugtests genutzt worden sei. Doch die Gerüchte, rund um das Gebiet wurden trotz dieser Aussagen nie ganz aus der Welt geräumt.