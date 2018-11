Kennst du dieses Gefühl, wenn du mit jemandem Zähne putzt, mit dem du noch nie Zähne geputzt hast, und du auf einmal das dringende Bedürfnis hast, länger als die andere Person zu putzen? So als wäre es ein Wettbewerb darin, wer die bessere Zahnhygiene hat? Er hat auf alle Fälle 20 Sekunden vor dir angefangen, das heißt: Du darfst auf gar keinen Fall vor ihm aufhören! Auch wenn dir so langsam schon das Zahnfleisch wehtut und die Zahnpasta seit gefühlt fünf Minuten weg ist. Solltest du nochmal mehr draufmachen? Das wäre schließlich der ultimative Power-Move – und wieso fühlt es sich eigentlich auf einmal an, als gebe es hier etwas zu gewinnen?!

Mmmmhm, ganz genau, das Gefühl kennen andere Menschen nämlich auch. Und wir garantieren dir, dass du dich in dieser Liste noch häufiger wiederfinden wirst.

8 seltsame Angewohnheiten, von denen du wahrscheinlich dachtest, dass nur du sie hast

1. Du checkst bei Regen, wie schnell die anderen Autofahrer ihre Scheibenwischer eingestellt haben

Nicht dass die noch denken, dass du einfach mega dramatisch bist. Das wäre ja ultra peinlich vor jemandem, der in einem Affenzahn an dir vorbeisaust, dich vermutlich noch nicht mal gesehen hat und, falls doch, spätestens fünf Sekunden später wieder vergessen hat!!

2. Alles, was langsam atmet, ist vermutlich tot

Sei es ein Baby, der Hund, das Meerschweinchen, der Freund oder die Oma – du findest dich häufiger, als du zugeben magst, in Situationen wieder, in denen du mit großer Intensität auf den Bauch eines anderen Lebewesens starrst, um sicherzugehen, dass da doch noch ein Atemzug kommt. Und wirst zur Sicherheit sofort panisch.

3. Wenn du ein Foto aussuchen sollst, guckst du eigentlich nur dich selbst an

"Wie findest du das Foto?", ist eigentlich die unnötigste Frage aller Zeiten. "Wie findest du dich auf diesem Foto?", wäre so viel realistischer. Du bekommst ein Foto von dir und deinen Freunden gezeigt und es zieht deine Augen wie magnetisch auf dein eigenes Gesicht. Die anderen könnten Augen zu, zehn Kinne oder ein drittes Nasenloch haben – würde dir nicht mal auffallen.

4. Du hast ein schlechtes Gewissen, dass du dem Klempner nicht hilfst

Die Wahrscheinlichkeit, dass du das, was der Handwerker da gerade macht, auch kannst, liegt bei etwa minus zehn Prozent – sonst hättest du ihn schließlich nicht angerufen. Und trotzdem kannst du nicht einfach entspannt daneben rumsitzen. Entweder du musst in ein anderes Zimmer gehen (ABER WAS WENN ER HEIMLICH EIN DIEB ODER EIN MÖRDER IST?!) oder du sitzt die ganze Zeit daneben, bietest ihm zum fünften Mal den Kaffee an, den er schon beim ersten Mal nicht wollte und machst Smalltalk – und gehst ihm damit vermutlich wahnsinnig auf die Nerven.

5. Wenn du jemandem sagst, dass sein Hosenstall offen steht, wird er vermutlich denken, dass du auf ihn stehst

Eigentlich sollte man anderen Leuten immer unbedingt sagen, dass ihre Hose offen ist. Schließlich würde man ja auch hoffen, dass es einem die Mitmenschen in dieser Situation gleichtun würden. Doch dann beginnen deine Gedanken zu rasen: Schließlich hast du der anderen Person in die generelle Geschlechtsteilregion geguckt. Gut, weil du sitzt und er steht und das nunmal auf der Höhe ist, aber TROTZDEM! Wenn du jetzt was sagst, wird er keine andere Wahl haben als zu denken, dass du mit ihm schlafen willst. Ist einfach so.

6. Ich habe einen Salat gegessen – this is my life now.

Es ist völlig egal, ob du normalerweise von kalter Pizza und Eistee lebst – sobald du einmal Salat gegessen hast, bist du ein Gesundheitsguru und fast versucht, dich direkt erstmal wiegen zu gehen. Wahrscheinlich hast du automatisch zehn Kilo abgenommen. Immerhin bist du jetzt ein Health-Freak. Vermutlich solltest du einen Yoga-Kurs buchen.

7. Du übst Streits in deinem Kopf – zu denen es vermutlich niemals kommen wird

Du hast deiner Freundin etwas geschrieben und bist dir zu zehntrilliarden Prozent sicher, dass sie deswegen jetzt angepisst sein wird. Dabei hat sie dazu gar kein Recht – immerhin ist das einfach deine freie Entscheidung und was nimmt sie sich überhaupt raus und gab's da nicht letztens diese Situation, in der sie sowas auch gemacht hat und da hast du schließlich (zumindest äußerlich) auch total entspannt reagiert? ALSO! Die soll sich mal nicht so anstellen und das wirst du ihr auch sagen und … "Kein Problem :)" Oh.

8. Du bist völlig unschuldig – verhalte dich auch so!

Du bist in einen Laden gegangen und hast festgestellt, dass du nichts von dort brauchst. Deshalb solltest du den Laden jetzt einfach wieder verlassen. Aber unauffällig. Nicht, dass die noch denken, du hättest was geklaut. Was du ja schließlich auch nicht hast. Aber das wissen die ja nicht. Also solltest du vermutlich die Hände aus den Taschen nehmen und sehr klar machen, dass du gerade nur DEIN EIGENES Handy in deine Tasche gesteckt hast und nicht zu schnell gehen, aber auch nicht zu langsam, das wäre ja sonst auffällig unauffällig. Hast du gerade angefangen zu schwitzen?