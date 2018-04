Hach, Reddit, du endloser Pool an unnützem und dennoch so belustigendem Wissen. Immer wieder stellen User auf der Seite Fragen, die dann von der Internet-Community nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet werden. Zuletzt schrieb jemand: "Doktoren von Reddit, was ist der dümmste Patient, den ihr je behandelt habt?" Und Reddit antwortete.

Ein User schrieb: "Eine Mutter und Oma brachten ihre zwölfjährige Tochter/Enkelin in die Notaufnahme, weil sie blutete. Nicht etwa wegen einer Wunde, das arme Mädchen hatte einfach ihre Tage bekommen. Die Mutter wollte ihr einfach nicht sagen, was los war und dass das jetzt eine ganze Weile so weitergehen würde. […] Sie tat mir wirklich leid."

User glioblastomamulti schreibt: "Ich musste einer 17-Jährigen und ihrer Mutter erklären, dass sie nicht allergisch gegen Alkohol ist, sondern einfach einen Kater hat. Sie hatte berichtet, dass sie an Abenden, an denen sie zu viel Wodka auf leeren Magen trinkt, Schwindelgefühle und einen roten Kopf bekommen würde und sich am nächsten Morgen manchmal übergeben müsse. Andere Anzeichen für eine allergische Reaktion gäbe es nicht."

Während ein Patient von User fresubinjucy glaubte, eine doppelte Dosis Vitamin B6 wäre das gleiche wie eine einfache Dosis Vitamin B12, erzählt celerylelery die Lieblingsgeschichte ihres Vaters: "Mein Vater ist Orthopäde und fängt immer noch an zu weinen vor Lachen, wenn er diese Geschichte erzählt. Eine Frau verstand wohl nicht, wie Hüft-OPs funktionieren, und dachte, er würde ihr Bein abnehmen, die Hüfte reparieren und das Bein dann wieder dran nähen."

Herr Doktor, von Wodka wird mir immer so schlecht

vc-10 arbeitet in der Lungenklinik und schreibt: "Ein Patient fragte, ob sein Lungenkrebs wohl etwas mit den 50 Zigaretten zu tun habe, die er täglich rauche. Er sei sich unsicher, weil er doch selbst drehen würde und nicht wisse, ob die auch zählen."

Die wohl absurdeste Geschichte kommt von Blair_Bubbles: "Meine eine Patientin hat sich immer große Mühe gegeben, ihre Pupse in sich zu halten – unter großen Schmerzen. Sie dachte, jede Person habe nur eine bestimmte Menge Luft in sich und wenn man zu viel rauslassen würde, würde man einfach in sich zusammenfallen."

wildrabbit07 arbeitet beim Ultraschall: "Patientin: Wir versuchen seit fünf Jahren, ein Baby zu bekommen – ohne Erfolg. Ich: Nehmen Sie zur Zeit irgendwelche Fruchtbarkeitsmittel? Patientin: Nein, aber ich nehme seit sieben Jahren die Pille. Ich: Sie nehmen die Pille und versuchen schwanger zu werden? Patientin: Ja, ich weiß gerne, wann meine Periode kommt."

Und GoldenIdols Bekannter schießt zu guter Letzt den Vogel ab: "Ich kenne einen Typen, der panisch zum Arzt gerannt ist, weil er dachte er hätte Krebs – weil sich Härchen lösten, wenn er an seinen Augenbrauen rumzuppelte." Wowwww …