Kevin, seine Frau Katie und seine drei kleinen Kinder tragen lustige Weihnachtspullover in rot, blau und grün und sitzen auf dem Sofa in ihrem festlich geschmückten Wohnzimmer. Jeder, der mag, kann Kevins Leben auf der Homepage von Aldi UK und auf Instagram verfolgen. So weit, so schön – wäre Kevin nicht eine Karotte. Seit 2016 führt das Gemüse mit Eigenleben als Maskottchen "Kevin the Carrot" durch das Weihnachtssortiment von Aldi in Großbritannien – und gewinnt seitdem immer mehr an Popularität.

Die Plüsch-Karotte von Aldi

Auf der Homepage des Unternehmens kann man Kevin folgen, der über die Jahre auch seine Familie vergrößert hat. Kevin, Katie und die Kids geben Tipps zum Weihnachtsessen und den besten Geschenken. Jedes Jahr gibt es die Karotte außerdem als Stofftier-Version in den Aldi-Filialen; 2017 wurden Plüschtiere nach dem offiziellen Verkauf bei eBay für 1000 Pfund angeboten.

Auch in diesem Jahr lockt der Plüsch-Kevin die Briten wieder in die Filialen der Supermarktkette: Für knapp vier Pfund konnte der Weihnachtsfan Kevin und seine Familie in karottiger Lebensgröße kaufen – diese sind mittlerweile aber auch online ausverkauft. Für 20 Pfund gab es die ein Meter große Version zum Kuscheln. Unter dem Ansturm auf Kevin brach kurzzeitig sogar die Website des Unternehmens zusammen, wie ein Aldi-Sprecher auf Twitter bestätigte.

The buzz around our Kevin the Carrot soft toys range has been extremely high and briefly impacted the performance our website. The website is now fully operational again. — Aldi Stores UK (@AldiUK) 22. November 2018

Auf der Online-Plattform teilten viele Kunden Eindrücke ihres erfolgreichen Einkaufs:

When your 1 mission before work was to get Kevin the carrot swag ! Mission accomplished 👊🏻 pic.twitter.com/9A2kZOmuVa — Donna Elliott (@mrspixie73) 22. November 2018

Einige machten jedoch auch ihrem Ärger über den großen Ansturm Luft:

The queue at the Urmston Aldi this morning for Kevin the Carrot toys 😂 madness. @AldiUK @MENnewsdesk pic.twitter.com/gBxAUXKm8H — Traci! (@tnez) 22. November 2018

@AldiUK will you be putting more online later or are they all sold out already? The site crashed at midnight. 4am some items were sold out and others were not available to buy yet. I've just checked again and they're all sold out 😭😭 #KevinTheCarrot pic.twitter.com/LAnulCLSx8 — Rebecca 🐘 (@BeccaWrighty93) 22. November 2018

Aldi schränkte den Verkauf zeitweilig auf zwei Produkte pro Kunde ein, wie ein Sprecher gegenüber der BBC bestätigt. Außerdem wurde die Stückzahl aller Charaktere aus der Kevin-Familie im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. Ob es die Weihnachtskarotte auch irgendwann in deutschen Aldi-Geschäften geben wird, ist bisher nicht bekannt.