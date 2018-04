Danielle Sykora, 20, aus New Jersey ist blind. Damit sie sich im täglichen Leben zurecht findet und an ihrer Universität in Pennsylvania immer sicher ans Ziel kommt, begleitet ihr Blindenhund Thai sie überall hin. Doch manchmal, so scheint es, hat Thai ganz eigene Pläne und setzt diese auch konsequent durch.

Jedes Wochenende fährt Danielle nach Hause zu ihren Eltern in New Jersey. Immer mit dabei: Blindenhund Thai. An einem Wochenende im April war auch Danielles große Schwester Michele mit von der Partie, als die Schwestern mit ihrem Vater ins Einkaufszentrum fuhren. Hier habe ihr Vater sie kurz zurückgehalten, so Michele zu "Buzzfeed News": "Er sagte, dass Thai meine Schwester das letzte Mal, als sie gemeinsam einkaufen waren, ganz selbstverständlich in das Tierwarengeschäft geführt habe. Er wollte sehen, ob es wieder passiert." Michele filmte die Szene und: Thai steuerte zielstrebig den Laden namens "Cool Dog Dear" an. Sie teilte das Video auf Twitter, schrieb dazu: "Der Blindenhund meiner Schwester bringt sie immer heimlich in diesen Laden. Mann, ich liebe Hunde."

My sisters guide dog always sneakily walks her into this store without her knowing 😂😍 I love dogs, man pic.twitter.com/UuE9wDN4md — Michele Sykora (@michelesykora) April 20, 2018

Man kann es Thai einfach nicht übel nehmen



Und auch wenn man das eigensinnige Verhalten des eigentlich sehr gut trainierten Blindenhundes wahrscheinlich eher mal verwerflich finden sollte, können wir irgendwie nicht anders, als laut AWWWWWWWW zu rufen. Denn jaaa, er sollte eigentlich nur dahin gehen, wo Danielle hin will, und jaaa, er sollte eigentlich immun gegenüber dem Geruch der zarten Leckerli-Versuchung sein, aber seien wir mal ehrlich: Wir alle haben schwache Momente.

Und auch Danielle nimmt Thai seine kleinen Ausflüge kein bisschen übel, sagte gegenüber "Buzzfeed News": "Manchmal bringt er mich einfach an Orte, die ihm gefallen. Manchmal bringt er mich zu Starbucks, weil er weiß, dass ich Starbucks mag und manchmal bringt er mich ins Tiergeschäft, weil er Leckerlis mag." Thai sei sehr schlau, voller Energie und eben ein kleines bisschen schelmisch.

Über sechs Millionen Menschen haben inzwischen Micheles Video von dem dynamischen Duo gesehen – darunter häufen sich die liebevollen Kommentare. Und in einer Sache sind sich alle einig: Thai hat alle Leckerlis dieser Welt verdient, denn normalerweise ist er der treueste Hund der Welt.