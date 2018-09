+++ 19.55 Uhr: Alles ruhig und friedlich in Chemnitz +++

Obwohl in der Chemnitzer Innenstadt ordentlich was los ist, hat es bisher nach Angaben der Polizei keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Mit anderen Worten: Alles ruhig und friedlich bisher.

+++ 19.52 Uhr: "Nazis raus! Nazis raus!" +++

Die Menge skandiert "Nazis raus!" Die beiden Rapper bringen "Adrenalin". "Wir wollen Euch durchdrehen sehen ..."

+++ 19.50 Uhr: Das Konzert geht weiter +++

Marteria und Casper haben ihre halbe Stunde begonnen - "wie ein Champion!" Die Menge vor dem "Nischel" ist in Bewegung.

+++ 19.44 Uhr: Bosse zeigt sich in Chemnitz +++

Der Hamburger Indie-Sänger Bosse ist auch in Chemnitz, ohne dort aufzutreten. Im Interview mit "Arte" sagte er, dass er da ist, um jungen Fans zu zeigen: "Wenn man Bock hat auf ein buntes Leben und eine tolle Welt, dann ist jetzt die Zeit, sich dafür zu zeigen."

+++ 19.41 Uhr: Das war's mit dem Heimspiel +++

Kraftklub sind durch mit ihrem Auftritt. Der Platz zwischen Bühne und "Nischel", der Karl-Marx-Büste, ist prallgefüllt.

+++ 19.38 Uhr: Zur Erinnerung: #wirsindmehr läuft auch im Livestream auf stern.de +++

#wirsindmehr im Livestream

+++ 19.35 Uhr: Felix: "Mit nem Popkonzert rettet man nicht die Welt"

Kraftklub-Sänger Felix: "Liebe geht raus an alle, die hier auf der Bühne stehen. Liebe geht raus, an die vor der Bühne hierher gekommen sind."

+++ 19.33 Uhr: Prominente Polit-Gesichter im Publikum +++

Er twittert zwar gerne morgens einen Musiktipp in die Welt, das Programm beim #wirsindmehr dürfte aber nicht ganz seine Musik sein. Trotzdem ist SPD-Parteivize Ralf Stegner in Chemnitz, um gegen rechts zu stehen.

+++ 19.24 Uhr: "Gegen Fremdenfeindlichkeit und Faschismus"

"Es bedeutet uns unfassbar viel, dass Ihr alle da seid. Wenn man ein Mikrofon in der Hand hat, sollte man dieses Privileg auch nutzen, und sich äußern", sagt Kraftklub-Sänger Felix. "Gegen Fremdenfeindlichkeit, Faschismus, Homophobie und die verfickte AfD"

+++ 19.20 Uhr: "Wir sind Chemnitzer" +++

"Wir sind Chemnitzer, wir bleiben Chemnitzer", betont Kraftklub-Sänger Felix Brummer, der das Konzert mit organisiert hat. "Wir sind noch hier, wenn die Kameras ausgehen."

+++ 19.14 Uhr: Jetzt geht's los: Kraftklub auf der Bühne +++

Sie kommen bekanntlich aus "Karl-Marx-Stadt".

+++ 19.12 Uhr: Das Heimspiel beginnt: Kraftklub kommen auf die Bühne +++

Weiter geht's jetzt gleich mit dem Konzert. Kraftklub haben in Chemnitz ein Heimspiel.

+++ 19.07 Uhr: Polizei spricht von 50.000 Besuchern +++

Wie unsere Kollegen vor Ort berichten, geht die Polizei derzeit von 50.000 Besuchern des Konzertes aus. Das Handy-Netz in Chemnitz ist laut Polizei teilweise überlastet.

+++ 19.03 Uhr: Monchi: In Chemnitz gibt es auch jede Menge Leute, die Nazis entgegentreten +++

Der Sänger von Feine Sahne Fischfilet betont, dass das Konzert zeigt, wieviele Menschen in Chemnitz gegen Rechtsradikalismus sind. "Diese Leute gilt es zu supporten." Aber auch viele Leute noch zu bequem. "Es können nicht immer dieselben paar hundert gegen Nazis aufstehen."

+++ 18.50 Uhr: Das war's auch schon mit K.I.Z. +++

Die Menge fordert "Zugabe", doch der Konzertablauf ist streng durchgeplant. Jede Band hat rund 30 bis 35 Minuten Zeit zu spielen.

+++ 18.47 Uhr: K.I.Z. spotten über die Polizei +++

"Der Schwarze Block und die Antifa haben ja zeitweise der Polizei die Arbeit abgenommen. Danke dafür."

+++ 18.42 Uhr: Früher am Abend: Ruhiges Gedenken am Mahnmal für Daniel H. +++

+++ 18.34 Uhr: K.I.Z. geht auf die Bühne und legen los +++

"Wo sind meine linksversifften Gutmenschen ...?"

+++ 18.31 Uhr: Campino: Für ein bewussteres Nicht-Tolerieren +++

Tote-Hosen-Sänger Campino gibt eine Interview auf "Arte". Er hält es für wichtig, dass in Chemnitz ein "Signal für ein bewussteres Nicht-Tolerieren" ausgehe.

+++ 18.28 Uhr: Das war's mit Feine Sahne Fischfilet +++

"Wir sehen uns auf der Straße ..."

+++ 18.24 Uhr: "Es kommt nur drauf an, ob Du Arschloch bist oder nicht"

Feine Sahne Fischfilet beenden ihr Konzert, das mit vielen Statements gewürzt war. Eindringlich sagt Sänger vor dem letzten Song: Es komme nicht drauf an, ob man Punk, Chaot, Normalo oder was auch immer sei. "Es kommt nur drauf an, ob du ein Arschloch bist oder nicht."

+++ 18.17 Uhr: Am Tatort kommt es während des Konzertes zu Wortgefechten +++

Am Tatort kommt es während das Konzert läuft zu Wortgefechten. Unter anderem zwischen Demonstranten und Chemnitzern, die sich von Ihnen als Nazis verunglimpft fühlen. Darunter auch ein Freund des getöteten Daniel H. (im zweiten Bild re., im grün-blauen Kaputzenshirt).

+++ 18.13 Uhr: "CDU beklatscht insgeheim" +++

Feine-Sahne-Sänger geht die CDU hart an: "In der CDU wird insgeheim beklatscht, wenn es hier Hetze gegen Menschen gibt. Wenn eine Partei, die christlich im Namen führt, zulässt, dass Zigtausende im Mittelmeer verrecken, dann weißt du, was die Uhr geschlagen hat." Wer im Mittelmeer in Not gerate, sei kein Muslim, Jude oder Christ, sondern in erster Linie ein Menschen, dem geholfen werden müsse.

+++ 18.07 Uhr: Sänger wettert gegen Messerstecher und Verinnahmung +++

In drastischen Worten beschimpft Sänger Monchi sowohl die, "die Messer ziehen" und "Menschen abstechen" als auch diejenigen, die von rechter Seite das Verbrechen für ihre Zwecke vereinnahmen wollen.

+++ 18.06 Uhr: Statement von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter +++

+++ 18.02 Uhr: Monchi: "Konzert nur ein Anfang" +++

Monchi: "Eine Selbstverständlichkeit, dass so ein Konzert nur der Anfang sein kann, und dass immer mehr Menschen den Arsch hoch zu bekommen haben." - "Alerta, alerta, antifascista!", skandiert die Menge.

+++ 17.58 Uhr: Nächste Band: Feine Sahne Fischfilet legen los +++

"Wir sind zurück in unserer Stadt ... und scheißen auf Eure Burschenschaft"

+++ 17.55 Uhr: Als nächste werden Feine Sahne Fischfilet auf der Bühne erwartet +++

Feine Sahne Fischfilet stehen als nächste auf der #wirsindmehr-Bühne. Sänger Monchi sagte zur Motivation der Band, beim Konzert dabei zu sein: "Wenn der Verfassungsschutz mehr über dich und deine Band als über Nazibands weiß, dann weiß man, wo der steht. Wenn der uns scheiße findet, sehe ich das als Kompliment."

+++ 17.52 Uhr: Kraftklub-Sänger Felix: "Wichtig, dass man nicht allein ist" +++

"Wir sind nicht naiv. Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass man ein Konzert macht und dann ist die Welt gerettet", so Kraftklub-Sänger Felix Brummer schon vor Beginn des Open Airs. "Aber manchmal ist es wichtig, zu zeigen, dass man nicht allein ist."

+++ 17.50 Uhr: Trettmann beendet seinen Gig +++

So, das war's von Trettmann. Er verabschiedet sich von der Bühne, indem er dreimal "#wirsindmehr" skandiert; das Motto des Konzerts.

+++ 17.43 Uhr: Trettmann grüßt die Leute, ... +++

... die hier das Banner hochhalten, wenn wir wieder weg sind. Und Grüße nach Dresden an die Leute, die sich heute wieder Pegi in den Weg stellen.

+++ 17.40 Uhr: Trettmann: "Tanzen nicht auf dem Grab von Daniel" +++

"Wir tanzen hier nicht auf dem Grab von Daniel". Das allerletzte wie es die Rechten versucht haben, bezieht Trettmann Stellung.

+++ 17.28 Uhr: Viel los in Chemnitz - Der ÖPNV schafft es aktuell nicht mehr +++

Offenbar gibt es weiter einen Riesenandrang zum Konzert am "Nischel". Laut Polizei wurde der ÖPNV erst einmal eingestellt. Der Shuttle werde aber aufrecht erhalten. Die Bundespolizei teilt zudem mit, dass von Leipzig noch etliche ausgelastete Züge Richtung Chemnitz unterwegs sind.

++Achtung++

Für die Bahnanreisen zum #wirsindmehr nach #Chemnitz gibt es ein extrem hohes Reiseaufkommen. Speziell vom Hbf #Leipzig sind die Züge bereits ausgelastet. #Appell: Rückreise bitte rechtzeitig beginnen, nicht auf den letzten Zug setzen, egal in welche Richtung. #c0309 — Bundespolizei Mitteldeutschland (@bpol_pir) September 3, 2018

+++ 17.28 Uhr: Jetzt geht's los mit der Musik - Den Anfang macht Trettmann +++

Trettmann macht den Anfang: "Liebe ist immer größer als Hass", schickt er seinem Konzert voran.

+++ 17.18 Uhr: Kritik an der CDU und Polizei +++

Sprecherin fährt fort: CDU sei Teil einer Politik, die relativiert und kleinredet und Anti-Faschisten beschuldige. Sprecherin klagt auch Ministerpräsident Kretschmer an, nicht genug getan zu haben. "Auf rechtsradikaler Seite ist man blind". Kritik an der Polizei, die nicht genug eingeschritten sei. Das Gewaltmonopol sei in Chemnitz "ein weiteres Mal" aus der Hand gegeben worden, so "Chemnitz nazifrei".

+++ 17.14 Uhr: Warum sind wir heute hier? +++

Eine Sprecherin von "Chemnitz nazifrei" klärt die Frage, warum das Konzert stattfindet. Es gehe nicht um Partystimmung, sondern darum, dass ein Verbrechen von rechten politischen Gruppen vereinnahmt worden sei.

+++ 17.07 Uhr: Schweigeminute für Opfer Daniel H. +++

+++ 17.03 Uhr: Begrüßung gestartet: Wir werden diese Stadt nicht den Faschisten überlassen +++

Rund 40.000 sollen gekommen sein. Bevor die Musik los geht, heißt es von der Bühne: Wir geben keinen Platz für Menschenjagden. Wir geben keinen Platz für Rassismus. "Nazis raus", erklingt es erneut.

+++ 17.00 Uhr: Die Bühne ist klar in Chemnitz +++

Die Bühne ist klar in Chemnitz. Aus dem Publikum wird gerufen: "Nazis raus", sonst gespanntes warten.

+++ 16:54 Uhr: Der Regen setzt ein +++

Es regnet in Chemnitz. Viele Besucher des Konzerts sind vorbereitet und haben schon ihre Kapuzen aufgesetzt oder die Regenjacken drüber gezogen. Auch Regenschirme kommen jetzt zum Einsatz. Aus den Boxen schallt bereits Musik. In knapp fünf Minuten geht es dann mit der Schweigeminute los.

+++ 16:47 Uhr: Es wird bunt +++

Fullscreen

Die Initiative "Aufstehen gegen Rassismus" verteilt diese kleinen Plakate zum Selbstbasteln.

+++ 16:43 Uhr: Bezüglich Thügida-Demo meldet sich Polizei Sachsen über Twitter +++

Die Stadt #Chemnitz hat als verantwortliche Versammlungsbehörde die Demo von #Thügida untersagt. Wir sind u. a. mit Kräften der @polizeiberlin, @BremenPolizei, @Polizei_Thuer und aus weiteren Bundesländern im Stadtgebiet präsent und sichern u. a. das Konzert #wirsindmehr #c0309 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 3, 2018

+++ 16:38 Uhr: Bereich vor der Bühne wird voller +++

Fullscreen

Dahinten steigt gleich das Konzert. Zwanzig Minuten vorher sind schon einige Tausend Menschen da, wie unser Redakteur vor Ort berichtet.

+++ 16:30 Uhr: Radio, Fernsehen und auf NEON.de +++

In 30 Minuten geht das Konzert los. Hier haben wir für euch zusammengetragen, wie ihr es live mitverfolgen könnt.

+++ 16:09 Uhr: Die Stadt füllt sich +++

Unser Redakteur ist noch immer für euch vor Ort. Er berichtet, dass schon einige Menschen auf dem Weg zum Konzert sind – es geht ja schließlich schon in einer knappen Stunde los.

Fullscreen

+++ 16:05 Uhr: Pressekonferenz ist beendet +++

Die Pressekonferenz ist nun vorbei. Weiter geht es um 17 Uhr beim Konzert. Campino gibt aktuell noch Einzelinterviews.

Fullscreen

+++ 16:02 Uhr: Monschi erhält viel Applaus für Statement gegen Verfassungsschutz +++

"Sie haben meiner Meinung nach die NSU unterstützt bzw. dafür gesorgt, dass der NSU erst möglich wurde!" Außerdem fügt er hinzu: "Wenn die mich scheiße finden, gebe ich einen Fick drauf!"

+++ 16:00 Uhr: Jetzt ist Campino an der Reihe +++

Auf die Frage, wann das Konzert ein Erfolg ist antwortet Campino: "Wenn eine Riesenzahl von Menschen kommen und wenn alles gewaltfrei bleibt. Wir wollen es Populisten nicht leicht machen. Sie sollen nachher nicht sagen, das wir "linke Idioten" sind". Übrigens: Campino wurde von Monschi angerufen und zum Konzert eingeladen.

+++ 15:55 Uhr: Monschi von "Feine Sahne Fischfilet": "Das, was in Chemnitz passiert ist, hätte woanders auch passieren können" +++

"Das, was in Chemnitz passiert ist, hätte woanders auch passieren können. Wenn ein rassistischer Mob einen Mord instrumentalisiert, geht das gar nicht. Da würde ich mich schämen, nicht dabei zu sein und aufzustehen. Die Scheiße, die hier in Sachsen passiert, muss angesprochen werden!"

+++ 15:50 Uhr: Marteria: "Habe das 1992 in Rostock miterlebt." +++

"Wir waren sofort dabei. Bei mir sitzt das alles schon sehr tief. Ich bin geborener Rostocker. Mir geht es um die Menschen, die nicht so denken. Die für Gastfreundschaft verschiedener Kulturen eintreten. Ich habe das damals 92 in Rostock miterlebt. Das hat klein angefangen und dann standen irgendwann Tausende vor dem Sonnenblumenhaus und haben angefangen, Molotovcocktails zu werfen. Schlimm, dass hier ein Mord benutzt wurde. Wenn ich früher erzählt habe, dass ich aus Rostock komme, hieß es immer nur "Ach, die Nazi-Stadt"

+++ 15:45 Uhr: Als Nächstes ist Trettmann dran +++

"Ich bin geborener Karl Marx Städter. Das Problem von rechter Hetze verfolgt mich schon seit meiner Jugend"

+++ 15:40 Uhr: Felix von Kraftklub meldet sich zu Wort +++

"Wir sind Chemnitzer, das waren wir schon vor zwei Wochen. Werden auch immer noch Chemnitzer sein, wenn die Kameras weg sind. Wir werden die Welt nicht mit einem Konzert retten. Manchmal ist es wichtig, dass man sich nicht alleine fühlt. Wir sind dankbar dafür, dass es innerhalb so kurzer Zeit, innerhalb von 12-24 Stunden Zusagen für dieses Konzert gab. Das hat uns sehr viel bedeutet."

+++ 15:38 Uhr: Interpreten sind jetzt da – Rola Saleh von der Bürgerinitiative, macht den Anfang +++

"In Chemnitz ist es nicht nur, wie die Medien zeigen. Rassismus gibt es in Deutschland seit vielen Jahren. Es ist kein Problem der letzten Woche. Hetze ist Alltag in Deutschland. Terror geht nicht nur von einer Minderheit aus. Wenn etablierte Politiker Stimmung machen, zündeln sie mit. Wenn Schutzsuchende in Ankerzentren interniert werden. Wenn über Schutzsuchende gehetzt wird, wenn Seenotrettung kriminalisiert wird, sind sie mit schuld. Auch in den 90er Jahren gab es Übergriffe. Antwort damals: Asylrecht ausgehöhlt.

+++ 15:23 Uhr: Unterstützung auch von Unternehmen +++

Zahlreiche deutsche Unternehmen haben den Veranstaltern eine "kostenfreie infrastrukturelle Unterstützung" angeboten.

+++ 15:17 Uhr: PK in zwei Teilen +++

Aktuell stellen sich noch die Veranstalter den Fragen der Presse. Im zweiten Teil der Pressekonferenz werden dann auch die Bands und Interpreten dabei sein: Campino, Trettmann, Marteria und der Frontsänger der Band "Feine Sahne Fischfilet".

+++ 15:15 Uhr: Veranstalter erwarten friedlichen Verlauf +++

Die beiden Veranstalter gehen von einem friedlichen Konzert heute Abend aus. Das Konzert wurde von Spenden finanziert. Die Unterstützer sind zum Großteil die Künstler selbst, die Teile der Kosten übernehmen.

+++ 15:10 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt +++

Mit zehnminütiger Verspätung beginnt die Pressekonferenz in der Stadthalle von Chemnitz.

Fullscreen

Sören Ule, Geschäftsführer der Chemnitzer Wirtschaftsförderung und Christopher Möller, Geschäftsführer GF Landstreicher Booking stellen sich den Fragen der Journalisten.

+++ 15:05 Uhr: Noch mehr Infos auf Instagram +++

Die Pressekonferenz dürfte nun jeden Moment starten. Damit ihr durchgehend auf dem neusten Stand seid, abonniert uns doch einfach bei Instagram. Dort bespielt unser Redakteur vor Ort die Insta-Story

+++ 15:00 Uhr: Angekündigte Kundgebung der Thügida wurde untersagt +++

Die von Thügida angekündigte Kundgebung gegen "Antideutsche Kommerzhetze in Chemnitz" ist von der Stadt untersagt worden, weil sie auf dem Konzertgelände stattfinden sollte. Auf Facebook hat die Gruppe rechtliche Schritte angekündigt. Davon ist der Stadt aber Stand jetzt nichts bekannt.

+++ 14:55 Uhr: Gleich startet die Pressekonferenz +++

Fullscreen

Die Journalisten warten bereits gespannt auf den Beginn der Pressekonferenz in der Stadthalle von Chemnitz. Offiziell soll es in ca. 5 Minuten losgehen.

Fullscreen

Bislang ist allerdings noch keiner der Künstler da. Ganz im Gegenteil zu den Journalisten: Die Plätze sind allesamt gefüllt. Das öffentliche Interesse ist anscheinend sehr groß.

+++ 14:45 Uhr: Die Polizei zeigt Präsenz +++

Fullscreen

Sicherheit soll dieses Mal an erster Stelle stehen: Nach Informationen unseres Redakteurs vor Ort ist das gesamte Stadtzentrum voll mit Polizisten.

+++ 14 Uhr: Gleich startet die Pressekonferenz zum Protestkonzert +++

Viel gesprochen wurde im Vorfeld nicht, auf einer Pressekonferenz wollen alle teilnehmenden Künstler über ihre Beweggründe sprechen.

+++ 13 Uhr: Überraschungsgäste kündigen sich an +++

Gut möglich, dass noch mehr prominente Bands den Weg auf die Bühne finden werden. Unter anderem deutet die Band Beatsteaks auf Facebook einen möglichen Auftritt an.

+++ 12:00 Uhr: Wer spielt wann? Diese Bands sind dabei! +++

Der Zeitplan für das Konzert:

17:00 Begrüßung & Schweigeminute

17:20 – 17:45 Trettmann

17:55 – 18:25 Feine Sahne Fischfilet

18:35 – 19:05 K.I.Z

19:15 – 19:45 Kraftklub

19:55 – 20:25 Nura / Marteria & Casper

20:40 – 21:15 Die Toten Hosen

+++ 11:00 Uhr: Zehntausende Musikfans werden erwartet +++

Gegen Rassismus, gegen Intoleranz und Hetze: Mit einem großen Gratis-Konzerte wollen am Montag in Chemnitz Musiker wie Kraftklub, K.I.Z., die Toten Hosen, Marteria und Casper ein Zeichen setzen. Bei Facebook haben über 30.000 Menschen ihr Kommen angekündigt. NEON-Redakteur René-Pascal Weiß ist vor Ort für uns unterwegs und berichtet.