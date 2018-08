Hi, ich bin Johannes und ich war heute unterwegs,

um euch zu fragen, wie ihr es mit dem Rauchen haltet.

Raucht ihr? Ja oder nein?

Und: Wenn ja, wieso? Und: Wenn nein, wieso nicht?





Also ich rauche selber und würde es nie empfehlen,

aber mich persönlich entspannt es sehr.

Ich selbst persönlich rauche nicht. Aber ich finde es auch okay,

wenn andere Leute rauchen, nur vielleicht nicht unbedingt in meiner Nähe. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nie wirklich geraucht. Vielleicht mal

mit Freunden eine Shisha oder so, aber nie damit großartig angefangen. Ich rauche nicht. Also es stört mich nicht an Anderen, solange sie mir

nicht direkt ins Gesicht atmen und den Rauch ins Gesicht pusten. Ansonsten reizt mich selbst das gar nicht.

Ich habe das jetzt in all meinen Lebensjahren noch nicht einmal probiert.

Ich habe es natürlich mal ausprobiert, wie wahrscheinlich jeder. Aber mir hat es einfach nicht zugesagt

und ich finde alleine schon den Geruch an den Fingern nicht so lecker. Also meine Eltern rauchen nicht.

Das ist aber jetzt so eine Ausnahme für mich. In meinem Freundeskreis rauchen alle.

Also es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber sonst eigentlich alle. Papa hat immer geraucht und das

war einfach vom Geruch her nicht so meins. Das hat mich dann auch abgeschreckt,

und wie viele Krankheiten einfach davon ausgehen. Was auffällig ist, dass in meinem einen Umfeld

eigentlich fast gar nicht geraucht wird. Nur von so zwei, drei Leuten.

Und im anderen Umfeld wird komplett von allen geraucht. Meine Familie raucht, meine Eltern haben geraucht

und ich fand das als Kind schon immer sehr ekelhaft. Und dieser kalte Geruch von kaltem Rauch und so,

das fand ich alles nicht lecker. Und das ist mir auch viel zu teuer. Da ist mir das Geld viel zu schade dafür,

da gönne ich mir lieber was anderes davon. Ich merke, dass ich dann eher mal mit denen,

die nicht rauchen, was mache. Also bei mir im Freundeskreis ist es spürbar eher in die

Richtung gegangen, dass die Leute weniger rauchen. Ob es jetzt an diesen Bildchen auf den Packungen liegt

oder doch am Preis, der steigt, weiß ich nicht. Aber ich bin froh, dass meine Freunde nicht so viele Raucher sind. Vielleicht ist es auch den Leuten einfach bewusster geworden,

dass das ziemlich teuer ist und sie da einsparen können.

Und dass das auch nicht gut für die Gesundheit ist.





Interessant ist: Wer mit Zigaretten oder einer Zigarettenpackung

unterwegs ist, wollte mir grundsätzlich nicht antworten.