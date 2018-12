Jedes Jahr, wenn Sarah Bélanger Demaneuf ihren Baum schmückt, hüpft ihr Herz besonders beim Anblick eines goldenen Baumschmucks – einem Stern. Er ist hübsch, sieht aber nicht aus, als habe Sarah ihn schon von ihrer Oma als Familienerbstück vererbt bekommen, oder als habe ihre Nichte ihn im Kindergarten bemalt. Wieso also ist dieser eine Stern so besonders?

In einem Facebook-Post schreibt die junge Frau: "Das hier ist mein liebster Baumschmuck, aber anstatt Frieden und Güte zu symbolisieren, symbolisiert er Rache und Gehässigkeit." Vor 17 Jahren habe sie in einem Laden in der Nachbarschaft gearbeitet. Es sei kurz nach Weihnachten gewesen, weshalb jeglicher Baumschmuck um 75 Prozent reduziert war. "Dieser kleine Stern sollte noch 50 Cent kosten. Eine fürchterliche Frau (schick angezogen und in einem teuren Auto) kam rein und wollte vier Sterne kaufen – allerdings nur 25 Cent pro Stück bezahlen."

I just can’t get into the holiday spirit until I post this. Have a vengeful Christmas y’all!! The Star of Vengeance... Gepostet von Sarah Bélanger Demaneuf am Donnerstag, 6. Dezember 2018

"Anti-Grinch"-Moment als Rache

Aber da es sich bei dem Laden keineswegs um einen Flohmarkt sondern um eine große Kette gehandelt habe, habe sie der Kundin ihren Wunsch verständlicherweise verwehrt. Daraufhin sei die Frau angriffslustig und unfreundlich geworden und habe versucht, sie einzuschüchtern. "Sie sagte: 'Na gut! Meine Freundin arbeitet in dem gleichen Laden im Nachbarsort und hat mir gesagt, dass ab morgen alles um 90 Prozent reduziert sein wird. Dann komme ich halt morgen früh wieder.' Ich sagte, ich könne nicht garantieren, dass dann noch welche da sein würden, doch sie antwortete: 'Es gibt noch zwölf. Niemand wird sie alle kaufen. Morgen werde ich bekommen was ich will. Bereite dich schon mal darauf vor, dir extrem dumm vorzukommen.'"

Daraufhin habe sie einen kurzen "Anti-Grinch"-Moment gehabt, in dem ihr Herz um drei Nummern geschrumpft sei und habe alle zwölf Sterne gekauft. Dann habe sie die Filiale im Nachbarort angerufen und auch all deren Sterne gekauft. "Und nur um besonders böse zu sein, rief ich auch noch die zwei weiteren Filialen an und kaufte alle Exemplare auf. Das waren die rachsüchtigsten 30 Dollar, die ich je ausgegeben habe."

Am nächsten Morgen sei die Frau sofort nach Ladenöffnung da gewesen und habe die vier Sterne kaufen wollen. "Ich hatte das riesige Vergnügen, ihr sagen zu können, dass alle Stern-Anhänger in ganz North-Alabama an einen einzigen Kunden verkauft wurden. Ihr Ausdruck hat es jeden Cent wert gemacht. Jahrelang habe ich die Sterne an Freunde und Familie verschenkt, aber einen für mich behalten." Und auch nach fast 20 Jahren müsse sie lächeln, wenn sie ihn an ihren Baum hänge, schreibt Sarah. Zu Recht!