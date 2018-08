Auf frischer Tat ertappt wird dieser Taschendieb im indischen Mumbai. Aber nicht von der Polizei – sondern von einer Überwachungskamera. In einem vollen Laden steht der Mann im grauen Kapuzenpulli in einer Schlange und erkennt seine Gelegenheit. Als er die Geldbörse seines Vordermanns einstecken will, bemerkt er die Kamera. Er tut so, als habe er die Brieftasche gefunden und gibt sie ihm wieder. Die Polizei in Mumbai warnt auf Twitter mit dem Video: "Das Video ist lustig, aber die Konsequenzen in der Realität sind sehr ernst!" Ob Ermittlungen gegen den Mann laufen, ist unklar.