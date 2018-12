Wo komme ich her? Wer bin ich wirklich? Diese Fragen beschäftigen Menschen in allen Generationen. Um herauszufinden, wie es um die eigene Familiengeschichte steht, kann man ins Archiv gehen – oder heutzutage einen DNA-Test machen. Einige Unternehmen bieten diese Ahnen-Kits für einen Selbsttest zu Hause an. Dabei kann man herausfinden, ob man polnische, schwedisch oder doch irische Vorfahren in der Familie hat. Sie können im schlimmsten Fall aber auch unfreiwillig ein Familiengeheimnis lüften.

Phase 1: Der DNA-Test

"Ich dachte, es wäre doch eine großartige Idee, jedem in meiner Familie einen DNA-Test für zu Hause zu Weihnachten zu schenken", schreibt "TIFU" auf der Online-Plattform Reddit. Gesagt getan: Er besorgte für seine Eltern, seinen Bruder und seine zwei Schwestern jeweils ein Kit. Doch als alle ihre Geschenke öffneten, wurde seine Mutter ganz unruhig: "Sie sagte, sie will nicht, dass wir irgendwelche unsicheren Chemikalien benutzen", berichtet er. Später versuchte sie, alle Geschwister davon zu überzeugen, doch nur eine Packung zu benutzten, da ja alle die gleichen Ergebnisse haben müssten.

Phase 2: Die Vermutung

Wenig später fingen die Eltern im Schlafzimmer an zu streiten. "Wir saßen solange unten und versuchten herauszufinden, wer von uns einen anderen Vater hat", so TIFU sarkastisch. Er berichtet in Echtzeit bei Reddit, wie es im Familien-Krimi weiterging: "Meine Geschwister und ich wissen noch nicht, ob wir den Test machen wollen. Egal was kommt, wir lieben einander und unsere Eltern werden immer unsere Eltern bleiben."

Phase 3: Das Weihnachtswunder

"Weihnachten ist nicht ruiniert", schreibt TIFu wenig später am Abend. "Es stellte sich heraus, dass der Vater meiner ältesten Schwester kurz nach ihrer Geburt verstorben war", erzählt der User. Mit der Hilfe einer guten Freundin überstand seine Mutter diese schwere Zeit, verliebte sich neu und vergrößerte die Familie doch noch. "Sie hat es uns nie erzählt, weil es zu schlimm für sie war", schreibt TIFU. Doch nun hätten sie zusammen als Familie Bilder angeschaut – und seien dadurch noch mehr zusammengewachsen. Und nun seien alle Geschwister sehr gespannt auf ihren Test.

Phase 4: Glück gehabt

Unter seiner Erzählung bei Reddit teilten unzählige Unser ihre Erfahrungen mit DNA-Tests – und die meisten waren deutlich weniger erfreulich als die Weihnachtsgeschichte. So berichtet "ebroms", dass sein Onkel durch den Test genau das Gegenteil herausfand: Seine Tochter, die er jahrelang nicht für sein eigenes Kind gehalten hatte, war es doch. Und auch wenn es nur um das genealogische Erbe geht, kann ein DNA-Test Ärger machen. "Ich habe meinen Eltern letztes Jahr einen Test geschenkt", erzählt "MollyThreeGuns". "Beide sind total stolz auf ihre französische und indigene Abstammung. Nur hat der Test ergeben, dass beide halb irisch und halb englisch sind. Mein Vater hat dann behauptet, der Test liege falsch und ich habe die endgültigen Ergebnisse nie zu sehen bekommen." Und "Secstornado", der bei einer Herstellerfirma von DNA-Test arbeitet, schreibt: "Diese Geschichten hören wir ständig."