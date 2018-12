Der erste Eindruck zählt bekanntlich – in der Dating-App Tinder ist das die Selbstbeschreibung in der "Bio". Mit "Year in Swipe" hat das Unternehmen nun einen Jahresrückblick veröffentlicht. Mit überraschenden Erkenntnissen.

Trump bei Tinder

Das fängt bereits damit an, dass die Nutzer in Deutschland gar nicht so politikverdrossen zu sein scheinen, wie man das womöglich erwarten könnte. Der meistgenannte Name eines Prominenten in Tinder-Profilen im Jahr 2018 ist nämlich Donald Trump. Ob wir wollen oder nicht – jeder hat damit wohl schon den amtierenden US-Präsidenten nach rechts oder links gewischt. Direkt hinter Trump folgt eine deutsche Politikerin: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wer sein Profil nicht ganz so seriös gestalten will, greift auf Reality-Stars zurück. Kim Kardashian und Beyoncé Knowles landen auf Rang drei und vier.

Ob Donald-Trump-Bios mehr nach rechts oder links gewischt wurden – wir wissen es nicht. Am meisten Zustimmung, also einen Wisch nach rechts, bekamen von Frauen die Begriffe Abenteurer und Feuerwehrmann. Männer wollten vor allem von kreativen Frauen und Models mehr erfahren.

Avocados und "Tatort"

Nicht neu, aber doch überraschend sind die Essensvorlieben der Deutschen, wenn es darum geht, sich selbst zu beschreiben. Der Dauerbrenner Avocado landet nur auf Platz drei – Eis und Pizza sind die Spitzenreiter. Bei den TV-Serien holen deutsche Produktionen auf. Direkt nach dem souveränen Gewinner "Game of Thrones" kommt der "Tatort". Unter den ersten Sechs finden sich beliebte Klassiker wie "Friends", aber auch Babylon Berlin.

Offenbar eignet sich die App aber auch, um den weitverbreiteten Montagsblues zu kontern, denn die beliebteste Zeit zum Tindern in Deutschland war 2018 der Montagabend (ab 20 Uhr). Am meisten genutzt wurde die App dabei zu drei Anlässen: dem "Rock am Ring"-Festival, am Valentinstag und auf dem "Melt!"-Festival.