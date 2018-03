Justin Whiting ist schon seit vielen Jahren großer Fan der US-amerikanischen Outlaws aus dem Wilden Westen. Hierbei hat es ihm besonders der junge Bankräuber Jesse James angetan, der von 1847 bis 1882 lebte. Dem britischen "Telegraph" sagte er: "Ich bin schon seit Jahren besessen von amerikanischen Outlaws. Ich lese sehr viele Bücher über sie und studiere ihre Gesichter."

Fullscreen





Als er daher ein Bild von Jesse James für zehn Dollar auf Ebay sah, habe er nicht lange gezögert. "Als es ankam, war es noch schärfer, als es im Internet ausgesehen hatte und ich dachte mir 'Oh wow, das Bild könnte tatsächlich echt sein'. Auf Ebay ist alles möglich, weshalb ich einfach ab und zu ein Bild kaufe, so wie andere Menschen Lotto-Tickets kaufen." Mit diesem Foto, das zwischen 1861 und 1862 entstanden sein soll, könnte er nun tatsächlich den Jackpot gewonnen haben. "Das Bild war identisch mit einem, das ich in einem Buch gesehen hatte, aber ich wusste, dass ich erst Experten würde kontaktieren müssen."

Fullscreen

Die Experten bestätigen, was er nicht zu hoffen gewagt hatte

Also schickte er das Foto an Will Dunniway, einen Experten für Fotografie aus dem 19. Jahrhundert in Kalifornien. Der bestätigte, was Whiting nicht einmal zu hoffen gewagt hatte: Laut Dunniways Bericht ist die Fotografie ein Original, das den jungen Bankräuber im zarten Alter von etwa 14 Jahren zeigen soll. Er schreibt: "Dieses Bild stammt in etwa aus den Jahren 1861 bis 1862 und ist in jedem Aspekt passend für diese Zeitspanne. Vergleicht man es mit einem sehr bekannten Foto von ihm aus der gleichen Zeit, würde ich sogar sagen, dass es am gleichen Tag und vom gleichen Fotografen aufgenommen wurde."

Auch der Forensiker Kent Gibson, der bereits Beweisstücke für das FBI verifiziert hat, ist sich sicher, dass es sich bei dem Bild um ein Original handelt: "Ein authentisches Bild von Billy the Kid ist 2015 für fünf Millionen Dollar verkauft worden, also ist bei diesem Bild wirklich alles möglich."

Justin steht bereits in Kontakt mit dem weltbekannten Auktionshaus Christie's in London und kann kaum erwarten, seinen Schatz zu verkaufen: "Dann kann ich mir endlich mein eigenes Haus und ein eigenes Auto kaufen." Bis dahin soll das Bild sicher im Safe eines Freundes verwahrt werden: "Es ist das Wertvollste, was ich je besessen habe."